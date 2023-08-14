متعهدًا بالاحتفال قريبًا.. البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث حيث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب السوداني، متعهدًا بالاحتفال قريبًا جدًا بالنصر على التمرد الغاشم.

وأضاف البرهان في كلمة له اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة، لافتًا إلى أن قائد الدعم حميدتي وأعوانه يزيفون الحقائق تحت لافتة الدعم السريع.

وأشار إلى أن حميدتي يريد الهيمنة على مقدرات السودان تحت شعار الحكم المدني، مؤكدًا أن قائد الدعم السريع وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب.

وأكد للشعب أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون، مستطردًا بالقول "نعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات".

وتابع قوله "نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات، متعهدًا بالاحتفال قريبًا جدًا بالنصر على التمرد الغاشم.