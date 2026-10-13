وائل عبدالعزيز يرد على اتهامه بالمبالغة في الأجور: «أنا الغالي اللي تمنه فيه»

رد الفنان وائل عبدالعزيز على الأحاديث المتداولة بشأن تقاضيه أجورًا مرتفعة عند ترشيحه للمشاركة في الأعمال الفنية، موجهًا رسالة مباشرة إلى أحد المنتجين الفنيين، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وأكد وائل عبدالعزيز تمسكه بقيمة أجره، مشيرًا إلى ثقته في قدراته التمثيلية، خاصة في تقديم أدوار الشر، حيث كتب: «إلى الأستاذ المنتج الفني اللي ماشي يقول وائل بياخد فلوس كتير كل ما يتم ترشيحي.. أيوه حضرتك أنا باخد فلوس كتير».

وأضاف: «وأنا من أفضل اللي بيقدموا أدوار الشر في جيلي، وأنا الغالي اللي تمنه فيه.. ها إيه تاني؟»

يذكر أن وائل عبدالعزيز، شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل «وننسى اللى كان » بطولة شقيقته ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمى، إلى جانب شيرين رضا وخالد سرحان ومنة فضالى ومحمود ياسين جونيور ومحمد لطفى ومحمود حافظ وإيهاب فهمى، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

