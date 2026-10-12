تقنيات فنية عمرها قرون.. سر القيمة التاريخية لبورتريهات الفيوم

أكد شادي البيلي، الخبير السياحي، أن بورتريهات الفيوم تمثل أحد أبرز الكنوز الفنية والأثرية التي تعكس تفاعل الحضارة المصرية مع التأثيرات اليونانية والرومانية، مشيرا إلى أن استغلالها في المعارض الدولية والتسويق السياحي يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الانتهاء من مشروع ترميم «لوحة الأخوين» يمثل خطوة مهمة للحفاظ على أحد أبرز نماذج فن البورتريه الجنائزي في مصر خلال العصر الروماني، لافتًا إلى أن اللوحة تجمع بين القيمة الفنية والتاريخية، وتعكس جانبًا من التقاليد الجنائزية المصرية والتأثيرات الفنية الوافدة.

وأشار إلى أن بورتريهات الفيوم تتميز بتقنيات فنية دقيقة، من بينها تقنية الإنكوستيك، التي تعتمد على استخدام الألوان الممزوجة بالشمع، موضحًا أن هذه الأعمال كانت توضع على وجوه المومياوات لتجسيد ملامح المتوفين، وأن قيمتها لا تقتصر على أسلوب الرسم، بل تشمل طبيعة الخامات وحالتها الأثرية وما تحمله من دلالات تاريخية.

وشدد على أهمية تنفيذ أعمال الترميم وفق أسس علمية دقيقة، بما يحافظ على أصالة القطع الأثرية وملامحها الأصلية، ويضمن استمرارها للأجيال المقبلة دون الإخلال بقيمتها الفنية والتاريخية.