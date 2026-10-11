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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: نتوقع استقبال 20 مليون سائح بنهاية 2026

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن تستقبل مصر 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، وذلك في ضوء مؤشرات الحركة السياحية الحالية والتطورات الإقليمية.

وزير السياحة والآثار 

 

جاء ذلك خلال كلمته، في مؤتمر صحفي للاعلان عن الانتهاء من أعمال ترميم لوحة «الأخوين»، إحدى أبرز روائع فن البورتريه في مصر خلال العصر الروماني

أكد وزير السياحة والآثار، أن هذا المشروع يعكس عمق علاقات التعاون الثقافي بين مصر وإيطاليا، ويبرز الدور المهم للتراث الثقافي في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الشعوب، مشيرًا إلى أن ترميم بورتريه «الأخوين» يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي في مجال صون ودراسة التراث الثقافي، بما أتاح تبادل الخبرات بين المتخصصين المصريين والإيطاليين، والاستفادة منها في ترميم هذا العمل الفني الاستثنائي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأضاف أن عرض هذه اللوحات ضمن معرض مؤقت في روما يمثل فرصة لتعريف الجمهور الدولي بأحد الجوانب المتميزة للحضارة المصرية، وإلقاء الضوء على التفاعل الثقافي والفني الفريد الذي شهدته مصر خلال العصر الروماني، كما يعكس حرص الدولة المصرية على إتاحة تراثها الثقافي أمام الجمهور حول العالم من خلال التبادل الثقافي، مع الالتزام بأعلى معايير الحماية والصون للآثار.

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