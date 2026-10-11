وزير السياحة والآثار يعلن الانتهاء مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم..اليوم

يعقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وذلك بالمتحف المصري بالتحرير.

بورتريهات الفيوم

بورتريهات الفيوم وهى الوجوه التى كانت توضع على وجه المتوفى وتنتشر حاليا فى العديد من متاحف العالم وتشتهر بها المحافظة وتعرف بـ “وجوه الفيوم”، بالإضافة إلى رسمت هذه اللوحات بواقعية شديدة حتى يُخيل لمن يراها بأنها لا زالت مرسومة للتو، فتبدو نابضة بالحياة.

ونجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجباية جرزا بالفيوم، في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى عدد من النماذج من بورتريهات الفيوم، وذلك أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة.