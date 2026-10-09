فتحي يبحث تعزيز أعداد الوافدين خلال مشاركته في المجلس العالمي للسياحة بمالطا

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية، على هامش مشاركته في فعاليات القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، المنعقدة بالعاصمة المالطية فاليتا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وزير السياحة والآثار

وفي هذا الإطار، التقى الوزير بعبد المحسن المزيد نائب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة في مختلف المجالات، كما بحثا سبل تعزيز التعاون السياحي وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض السيد شريف فتحي مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما أشار إلى توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي للمقصد المصري. كما استعرض نائب وزير السياحة السعودي تطورات القطاع السياحي في المملكة.

كما تناول اللقاء التطور السياحي والاستثماري الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي وما أصبحت تمثله من وجهة جاذبة للسائح السعودي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت بالبحر الأحمر.

وعلى الصعيد المهني، التقى الوزير بكل من Neal Jones رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماريوت الدولية، وChris Nassetta الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة هيلتون، حيث تناول اللقاءان خطط المجموعتين للتوسع في السوق المصرية لمواكبة النمو المستهدف في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

كما تم بحث فرص التعاون في مجال تدريب وتنمية مهارات العاملين المصريين بقطاعي السياحة والضيافة، وإتاحة فرص أمام الكوادر المصرية المتميزة لاكتساب خبرات دولية بفنادق المجموعتين حول العالم، إلى جانب الاستفادة من شبكاتهما العالمية في الترويج للمقصد السياحي المصري والوصول إلى شرائح جديدة من السائحين.

واستعرض السيد Neal Jones خطط ماريوت للتوسع في مصر. فيما أكد السيد Chris Nassetta أهمية السوق المصرية لمجموعة هيلتون، مشيرًا إلى توسع المجموعة في عدد من الوجهات السياحية المصرية، ومن بينها منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب أنشطتها في مجال الرحلات النيلية والدهبيات.

وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع ممثلي إحدى الشركات السعودية المتخصصة في الرحلات البحرية، حيث تم بحث سبل زيادة عدد الرحلات البحرية التابعة للشركة إلى الموانئ والمقاصد السياحية المصرية ضمن برامجها في البحر المتوسط، ولا سيما منطقة الساحل الشمالي والعلمين.

ومن جانبه، رحب شريف فتحي بتعزيز التعاون في هذا المجال، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الشركة والاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث آليات تفعيل التعاون ودفع مزيد من الحركة السياحية عبر الرحلات البحرية إلى مصر.

وفي سياق متصل، عقد الوزير عدداً من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلى وسائل الإعلام بمالطا استعرض خلالها رؤية واستراتيجية الوزارة، وأبرز التطوات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

وقد حضر هذه اللقاءات الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

