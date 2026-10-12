سمارت تقدم #2 الهاتشباك الصغيرة عالميًا.. وهذا سعرها المتوقع

كشفت سمارت العالمية عن سيارتها الجديدة #2 الكهربائية خلال معرض باريس للسيارات 2026، لتعيد تقديم مفهوم السيارات الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن، مع الاعتماد على منظومة دفع كهربائية وهيكل مصمم للاستفادة من المساحات المحدودة.

أبعاد سمارت #2

تندرج سمارت #2 ضمن فئة السيارات الصغيرة من عائلة الهاتشباك، إذ يبلغ طولها نحو 2.75 متر، ويعتمد تصميمها على هيكل ذي بابين ومقصورة تتسع لشخصين، مع توزيع المكونات بما يتيح الاستفادة من المساحة الداخلية رغم الأبعاد الخارجية المحدودة.

وتظهر السيارة بخطوط عصرية ومصابيح LED ذات تصميم حاد، إلى جانب عجلات رياضية ومرايا جانبية كهربائية.

منظومة كهربائية بقوة 81 حصانًا

تعتمد السيارة سمارت #2 على محرك كهربائي مثبت في الجزء الخلفي، يولد قوة تبلغ 60 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 81 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 130 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، في حين تتولى منظومة نقل الحركة الأوتوماتيكية إدارة الدفع.

سمارت #2

مدى يصل إلى 290 كيلومترًا

تضم النسخة الأوروبية بطارية من نوع فوسفات الحديد والليثيوم بسعة 35.8 كيلوواط ساعة، وتشير البيانات الأولية للشركة إلى مدى قيادة مستهدف يبلغ نحو 290 كيلومترًا وفق دورة WLTP.

وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 65 كيلوواط، مع إمكانية رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.

سمارت #2

تجهيزات سمارت #2

تضم المقصورة شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، إلى جانب شاشة رقمية للعدادات أمام السائق، ويجمع التصميم الداخلي بين لوحة قيادة ذات خطوط انسيابية وفتحات تكييف دائرية وعناصر تحكم مدمجة، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ نحو 305 لترات.

سمارت #2

سعر سمارت #2 المتوقع عالميًا

تشير بعض التقارير العالمية إلى احتمال بدء سعر سمارت #2 من نحو 17,900 جنيه إسترليني، ويظل هذا الرقم تقديريًا، إذ لم تكشف سمارت حتى الآن عن السعر النهائي.