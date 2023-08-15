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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

علم السودان
علم السودان


أفادت الشرق في نبأ عاجل لها بأن وزارة التعليم العالي في السودان أصدرت قرارا بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وكان وزير التربية والتعليم المكلف بالسودان، محمود سر الختم الحوري قد أصدر في وقت سابق ، قرارا بإلغاء امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع الولايات التي تأثرت بظروف الحرب على ان ينقل جميع تلاميذ الصف السادس للمرحلة المتوسطة مباشرة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية؛ فقد قضى القرار أيضا بإلغاء جميع امتحانات النقل النهائي بمراحل التعليم الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع الولايات المتأثرة بظروف الحرب.

ووجه الوزير جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

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