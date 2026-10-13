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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغيرات خريفية وسحب ممطرة.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة والمتغيرات المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية مع تباين في درجات الحرارة بين النهار والليل، وسط تحذيرات مرورية من الشبورة المائية الصباحية.

وأوضحت «الأرصاد» أن البلاد تشهد طقساً مائلاً للحرارة إلى حار نهاراً على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد. ومع حلول ساعات المساء، يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يميل إلى البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

شبورة مائية ورؤية منخفضة

وحذرت الهيئة قائدي المركبات على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، من تكون شبورة مائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

خريطة الأمطار والرياح

وحول فرص تساقط الأمطار، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق من (حلايب، شلاتين، مرسى علم، أقصى جنوب الصعيد) إضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة إلى احتمال تكوّن بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، يصاحبها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث لا تتعدى 10% على بعض المناطق.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء وزيادة الشعور بالانخفاض النسبي في درجات الحرارة في الظل وخلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
العاصمة الجديدة 31 19
6 أكتوبر 31 19
بنها 30 20
دمنهور 29 19
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 28 19
بلطيم 28 19
المنصورة 29 20
الزقازيق 30 20
شبين الكوم 29 20
طنطا 28 19
دمياط 27 22
بورسعيد 27 21
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 19
العريش 28 20
رفح 27 19
رأس سدر 30 20
نخل 27 16
كاترين 25 12
الطور 30 21
طابا 30 18
شرم الشيخ 34 26
الغردقة 32 24
الإسكندرية 30 20
العلمين 30 19
مطروح 32 20
السلوم 32 19
سيوة 33 18
رأس غارب 32 23
سفاجا 33 24
مرسى علم 34 25
شلاتين 36 22
حلايب 33 24
أبو رماد 34 24
مرسى حميرة 35 24
أبرق 36 25
جبل علبة 35 24
رأس حدربة 33 25
الفيوم 32 19
بني سويف 32 18
المنيا 33 17
أسيوط 33 17
سوهاج 34 19
قنا 36 21
الأقصر 37 22
أسوان 38 23
الوادي الجديد 35 16
أبوسمبل 37 23

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة حركة الرياح تساقط الأمطار السحب

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