" صحة النواب" تناقش تكليف الخريجين بالقطاع الطبي

أكد الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، أن اللجنة تتابع عن كثب ملف تكليف الخريجين بالقطاع الطبي، مشدداً على أهمية ضمان استقرار العمل وتلبية احتياجات القطاع الصحي.

وأوضح رئيس اللجنة أنه من الضروري تنفيذ توصيات اللجنة السابقة والتي صُدرت بحضور وزير الصحة والمتعلقة بتكليف نسبة 60% من دفعة 2023، حيث إن ما تم تكليفه بالفعل لم يغطِ هذه النسبة المقررة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجة الفجوة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة باستكمال جلسة الاستماع في اجتماع لاحق و سرعة إعداد دفعة تكميلية يتم الإعلان عنها قريباً، استكمالاً لتكليف نسبة الـ 60% من دفعة 2023، بناءً على توصية لجنة الشئون الصحية، دون أن يجور ذلك على حق الدفعة القادمة في التكليف.