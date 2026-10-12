منصة مصر الرقمية 2026.. تعرف على الخدمات الحكومية وهذا رابط إنشاء حساب جديد

تتيح منصة مصر الرقمية 2026 للمواطنين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بما يساعد على إنجاز العديد من المعاملات من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية والانتظار لفترات طويلة، وتشمل الخدمات المتاحة معاملات المرور والأحوال المدنية وبطاقات التموين والتوثيق والشهر العقاري، إلى جانب خدمات الإسكان والضرائب العقارية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجاري والقضايا والخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، فضلًا عن تقديم طلبات الأسر البديلة إلكترونيًا.

وتوفر الخدمات الرقمية وسيلة لتقديم الطلبات والاستعلام عن البيانات ومتابعة بعض الإجراءات الحكومية، بحسب طبيعة كل خدمة والجهة المختصة بتقديمها، مع ضرورة استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وإتمام أي خطوات إضافية تحددها الجهات المعنية.

واقرأ أيضًا:

ويبحث المواطنون عن رابط مصر الرقمية 2026 وكيفية إنشاء حساب جديد على المنصة، إلى جانب معرفة أبرز الخدمات الحكومية التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا، والخطوات المطلوبة لتسجيل البيانات وتفعيل الحساب والبدء في استخدام الخدمات المتاحة.

ما الخدمات الحكومية التي تقدمها منصة مصر الرقمية 2026؟

تضم منصة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على المعاملات الحكومية إلكترونيًا، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية في الحالات التي تسمح فيها الخدمة بذلك.

وتشمل أبرز الخدمات الواردة خدمات المرور أونلاين، واستخراج وثائق الأحوال المدنية، وإجراءات بطاقات التموين، وخدمات التوثيق والشهر العقاري، ومعاملات الإسكان والضرائب العقارية، والتأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، إلى جانب خدمات القضايا والمصريين بالخارج وطلبات الأسر البديلة.

وتختلف الإجراءات المطلوبة من خدمة إلى أخرى، لذلك ينبغي مراجعة تفاصيل الخدمة المختارة للتعرف على شروط الاستفادة منها والمستندات المطلوبة وما إذا كانت تستلزم استكمال إجراءات إضافية.

1. ما خدمات المرور المتاحة عبر مصر الرقمية؟

تتيح الخدمات الرقمية المتعلقة بالمرور إمكانية الاستفادة من عدد من الإجراءات إلكترونيًا، ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية وسداد قيمتها، بالإضافة إلى بعض الخدمات المرتبطة بتجديد رخص القيادة ورخص المركبات.

وتساعد هذه الخدمات على تقليل الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات المختصة في الحالات التي يمكن إنجازها عبر الإنترنت، كما تتيح بعض الإجراءات إمكانية توصيل المستندات إلى محل الإقامة من خلال البريد المصري بدلًا من استلامها شخصيًا، بحسب طبيعة الخدمة والإجراء المطلوب.

ويُنصح المواطن قبل تقديم الطلب بمراجعة تفاصيل الخدمة المرورية التي يحتاج إليها، للتأكد من توافرها إلكترونيًا ومعرفة خطوات تنفيذها وشروط الحصول عليها.

2. كيف يمكن استخراج شهادات الأحوال المدنية إلكترونيًا؟

تشمل خدمات الأحوال المدنية إمكانية طلب بعض الوثائق الرسمية عبر الإنترنت، ومنها شهادات الميلاد والزواج والطلاق، بما يسهم في تسهيل الحصول على المستندات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.

وتتيح هذه الخدمات للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيًا في الحالات التي تدعمها المنصة، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات التقليدية في جميع مراحل الحصول على الوثيقة.

وتعتمد الاستفادة من الخدمة على إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، مع مراعاة الشروط المحددة لكل وثيقة، ومراجعة الإجراءات المرتبطة باستلام المستند بعد تقديم الطلب.

3. ما خدمات بطاقة التموين المتاحة عبر منصة مصر الرقمية؟

تتضمن الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقات التموين مجموعة من الإجراءات التي يحتاج إليها المواطنون لتحديث أوضاع البطاقات وإجراء بعض التعديلات عليها.

وتشمل الخدمات الواردة تقديم طلبات فصل أحد أفراد الأسرة من البطاقة التموينية، ونقل البطاقة إلى محافظة أخرى، واستخراج بدل فاقد أو تالف.

وتساعد هذه الإجراءات على تقديم الطلبات إلكترونيًا بدلًا من بدء المعاملة من خلال زيارة الجهات الحكومية، مع ضرورة مراجعة الشروط والمستندات المطلوبة لكل إجراء، والتأكد من استيفاء البيانات قبل إرسال الطلب.

4. كيف تستفيد من خدمات التوثيق والشهر العقاري إلكترونيًا؟

تتيح الخدمات الرقمية المرتبطة بالتوثيق والشهر العقاري تسجيل بيانات بعض المعاملات، ومنها طلبات التوكيلات وبعض الإجراءات المتعلقة بالعقود.

ويساعد تقديم الطلبات إلكترونيًا على تسهيل الإجراءات الأولية وتقليل الوقت المستغرق في التعاملات الورقية، إذ يمكن للمواطن إدخال البيانات المطلوبة وبدء المعاملة من خلال الخدمات المتاحة.

ومع ذلك، قد تتطلب بعض المعاملات استكمال خطوات إضافية لدى الجهة المختصة، بحسب طبيعة الإجراء ونوع المستند المطلوب، ولذلك يجب مراجعة متطلبات الخدمة قبل اعتبار تقديم الطلب الإلكتروني نهاية لجميع الإجراءات.

5. ما خدمات الإسكان والضرائب العقارية المتاحة إلكترونيًا؟

تشمل الخدمات الحكومية الرقمية عددًا من المعاملات المرتبطة بالإسكان الاجتماعي والضرائب العقارية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات المتاحة ومتابعة بعض الطلبات والإجراءات عبر الإنترنت.

وتساعد هذه الخدمات على تسهيل الوصول إلى المعلومات والإجراءات المرتبطة بالمعاملات العقارية والإسكانية، وفقًا لما توفره الجهات المختصة من خدمات إلكترونية.

ويتعين على المواطن تحديد نوع الخدمة التي يحتاج إليها ومراجعة تفاصيلها لمعرفة البيانات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب وإمكانية متابعته إلكترونيًا.

6. ما خدمات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري؟

تتيح الخدمات الرقمية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن بعض البيانات التأمينية والاطلاع على مدد الاشتراك والأجور المسجلة، إلى جانب الحصول على الرقم التأميني من خلال الخدمات المتاحة.

وتساعد هذه الخدمات المواطنين على الوصول إلى بياناتهم التأمينية بصورة إلكترونية، بما يسهل مراجعة المعلومات المرتبطة بمدد الاشتراك والأجور المسجلة دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات الحضورية في جميع الحالات.

كما تشمل الخدمات الحكومية الرقمية بعض المعاملات المرتبطة بالسجل التجاري، بحسب الخدمات التي تتيحها الجهات المختصة، وهو ما يجعل مراجعة تفاصيل الخدمة المطلوبة خطوة ضرورية للتعرف على شروط استخدامها والإجراءات المرتبطة بها.

7. كيف يمكن متابعة القضايا والحصول على الخدمات القنصلية إلكترونيًا؟

تساعد بعض الخدمات الإلكترونية على متابعة بيانات الدعاوى القضائية ومواعيد الجلسات، وفقًا للخدمات التي توفرها الجهات المختصة، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات المتاحة بشأن معاملاتهم القضائية عبر الإنترنت.

كما تتاح للمصريين المقيمين بالخارج خدمات قنصلية رقمية متنوعة، تشمل تقديم طلبات للحصول على بعض المستندات الرسمية، وفقًا لاختصاصات الجهة المقدمة للخدمة والشروط المطلوبة.

وتختلف الإجراءات بحسب نوع المعاملة والجهة المسؤولة عنها، لذلك ينبغي التأكد من تفاصيل الخدمة والمستندات اللازمة قبل تقديم الطلب، مع مراعاة أن إتاحة بعض المعلومات أو الطلبات إلكترونيًا لا تعني بالضرورة إتمام جميع مراحل المعاملة عبر الإنترنت.

كيف يمكن التقديم على خدمات الأسر البديلة إلكترونيًا؟

تتيح الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إمكانية تقديم طلبات الأسر البديلة ورفع المستندات المطلوبة، إلى جانب متابعة مراحل فحص الطلبات حتى صدور القرار النهائي.

وتساعد هذه الإجراءات على تسهيل تقديم الطلبات وإرسال المستندات من خلال القنوات الرقمية المتاحة، مع إتاحة متابعة مراحل دراسة الطلب وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الجهة المختصة.

ويتطلب التقديم الالتزام بالبيانات والمستندات المطلوبة، مع مراعاة أن تقديم الطلب إلكترونيًا لا يعني الموافقة عليه تلقائيًا، إذ تستمر إجراءات الفحص والمراجعة حتى صدور القرار النهائي.

ما خطوات إنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية 2026؟

يمكن للمواطن إنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تبدأ بالدخول إلى المنصة وتنتهي بإتمام التسجيل وتفعيل الحساب.

وتشمل خطوات إنشاء الحساب ما يأتي.

الدخول إلى منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي للمنصة.

اختيار أيقونة «افتح حساب جديد».

إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل الرقم القومي واسم الأم الأول ورقم الهاتف المحمول.

استقبال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف المسجل.

إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام.

تسجيل البريد الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور.

الضغط على زر «التسجيل» لإتمام إنشاء الحساب.

وبعد استكمال خطوات التسجيل، يمكن للمواطن الدخول إلى الحساب واختيار الخدمة الحكومية التي يرغب في الاستفادة منها، وفقًا للخدمات المتاحة وشروط كل معاملة.

ما البيانات المطلوبة لإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

تتضمن البيانات المذكورة لإنشاء حساب جديد الرقم القومي واسم الأم الأول ورقم الهاتف المحمول، إلى جانب البريد الإلكتروني وكلمة المرور، مع ضرورة إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام الذي يصل إلى رقم الهاتف المسجل.

وتساعد هذه البيانات على استكمال إجراءات التسجيل وتفعيل الحساب، ولذلك ينبغي التأكد من صحة المعلومات المدخلة وإمكانية استقبال رسالة التفعيل على رقم الهاتف المستخدم في التسجيل.

كما يجب إنشاء كلمة مرور مناسبة والمحافظة على سرية بيانات الدخول، وعدم مشاركة كود التفعيل مع الآخرين، حفاظًا على أمان الحساب والبيانات الشخصية.

كيف تختار الخدمة المناسبة على منصة مصر الرقمية؟

تبدأ الاستفادة من منصة مصر الرقمية بتحديد المعاملة المطلوبة، سواء كانت مرتبطة بالمرور أو الأحوال المدنية أو التموين أو التوثيق والشهر العقاري أو التأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات المتاحة.

وبعد اختيار الخدمة، ينبغي قراءة الشروط الخاصة بها والتأكد من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ثم اتباع الخطوات الموضحة لإرسال الطلب ومتابعته عند إتاحة هذه الخاصية.

وتظل مراجعة التفاصيل الرسمية لكل معاملة ضرورية، لأن بعض الخدمات تتيح تقديم الطلبات أو الاستعلام إلكترونيًا، بينما قد تتطلب معاملات أخرى استكمال إجراءات إضافية لدى الجهة المختصة.

وتوفر الخدمات الرقمية فرصة لتسهيل الوصول إلى عدد من المعاملات الحكومية من المنزل، لكن نطاق الخدمة وطريقة استكمالها يعتمدان على الإجراءات التي تعتمدها الجهة المسؤولة عنها.