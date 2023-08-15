رامي رضوان يعلق على أنباء انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن هناك أنباء عن عروض مُقدمة لـ محمد صلاح من اتحاد جدة السعودي لضمه، مشيرا إلى أن الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية عبر تطبيق “x”، أكد أن الدولي المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لنادي اتحاد جدة للتعاقد معه.

وقال “رضوان”، خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن رامي عباس وكيل محمد صلاح، أكد عبر حسابه الرسمي لتطبيق "x"، أن محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول هذا العام، ومستمر مع الفريق.

وتابع مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، أن الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة لمحمد صلاح وكتب عليها “الملك المصري”.

تقديم أداء جيد

وأشار رامي رضوان إلى أن محمد صلاح نجح في تقديم أداء جيد خلال اللقاء الأخير أمام تشيلسي الإنجليزي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.