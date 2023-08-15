إعلامي شهير يكشف موقف محمد صلاح من الرحيل للدوري السعودي

كشف الإعلامي امير هشام، حقيقة الأنباء المنتشرة، حول موافقة الفرعون المصري محمد صلاح على الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، "حسب فابريزيو رومانو، محمد صلاح ملتزم مع ⁧‫ليفربول‬⁩ بنسبة 100%، ‏الأخبار حول منحه الضوء الأخضر للذهاب إلى الدوري السعودي غير صحيحة".

وأعلنت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

كان محمد صلاح أثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.