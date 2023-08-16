برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل عرض اتحاد جدة للاعب محمد صلاح.

وكتب عبر فيسبوك: “اتحاد جدة أرسل عرض رسمي جديد خلال ساعات إلى ليفربول لضم محمد صلاح وبرقم خيالي”.

ونشرت صفحة ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للفرعون المصري وعلقت عليها "الملك المصري" مصحوبة بتاج ملكي وعلم مصر.

وأعلنت قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، ومنح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد التي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.