رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

في مشهد هو الأهم خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج النجم المصري محمد صلاح غاضبًا من مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي، بعد قرار المدير الفني بتغييره.

خروج صلاح من المباراة الافتتاحية التي لم يسجل فيها كعادته كان مصاحبًا لـ القيل والقال عن أخبار انضمامه للدوري السعودي وبالتحديد فريق الاتحاد السعودي.

لقطة “صلاح”، فتحت باب التكهنات حول رحيل النجم المصري عن ليفربول، وجعلت الأخبار المتواترة عن رحيل النجم المصري أقرب للحقيقة.

ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

وكان يورجن كلوب قام بتبديل صلاح خلال المباراة، حيث ظهر الغضب على وجه اللاعب مما أثار الانتقاد.

وخلال تصريحات له، عقب نهاية المباراة، قال روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد السابق «لا بأس أن تشعر بالضيق لعدة ثوانٍ، لكن لا تدع الأمر يستمر لفترة طويلة، فقط اجلس واصمت وتقبل التبديل».

وأضاف «أتفهم شعور صلاح بالإحباط، ويحق له ذلك ولكن رأينا لاعبين كُثر أعظم منه، ويتم استبدالهم أثناء المباريات».

بدوره علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على حالة غضب محمد صلاح بعد استبداله خلال مباراة تشيلسي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، "محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول، ويملك من الأرقام القياسية الكثير لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا".

وتابع كلوب "نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة."

وشدد مدرب ليفربول: "صلاح يهتم بالأرقام القياسية، ولكن كنت بحاجة الى لياقة بدنية جيدة، هو يهتم بالأرقام القياسية وانا اهتم بالامور التكتيكية".

عرض الدوري السعودي

قناة الكأس القطرية فجرت من جديد قضية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”

تغريدة قناة الكأس نزلت كالصاعقة على جماهير ليفربول التي شعرت بأن صلاح قد لا يكمل الموسم مع الفريق فصبت جم غضبها على المدير الفني يورجن كلوب.

صورة أنهت القصة

وفي رد فعل سريع لتدارك الأمر نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر فيسبوك صورة أرادت منها أن تبعث برسالة واضحة بشأن موقف ومصير محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الحالية.

الصفحة التي يتابعها ما يقرب من 54 مليون شخص حول العالم نشرت صورة لـ محمد صلاح نجم الفريق يبدو شامخًا، وعلقت عليها بعبارة “الملك المصري”.

الصورة بالكاد تحدثت عن نفسها وأكدت مدى تمسك إدارة ليفربول ببقاء محمد صلاح خلال الموسم الحالي.

ولم تخلُ التعليقات على الصورة من تحذير إدارة ليفربول من إغضاب النجم محمد صلاح، حيث قال أحدهم: “كلنا هنا عشان الدعم لابن العرب وابن مصر مش اكثر ..يعني لو انتقل الي فريق تاني باي باي ليفربول انا وكام مليون معايه من متابعين الصفحة” وعلق آخر: “انا كشخص أشجع صلاح مش ليفربول وعلى الأغلب كثير من المشجعين العرب مثلي حطوها ببالكم يا ليفربول”.

لا يفوتك



