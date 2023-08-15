عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

في مشهد هو الأهم خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج النجم المصري محمد صلاح غاضبًا من مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي، بعد قرار المدير الفني بتغييره.

خروج صلاح من المباراة الافتتاحية التي لم يسجل فيها كعادته كان مصاحبًا لـ القيل والقال عن أخبار انضمامه للدوري السعودي وبالتحديد فريق الاتحاد السعودي.

لقطة “صلاح”، فتحت باب التكهنات حول رحيل النجم المصري عن ليفربول، وجعلت الأخبار المتواترة عن رحيل النجم المصري أقرب للحقيقة.

ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

وكان يورجن كلوب قام بتبديل صلاح خلال المباراة، حيث ظهر الغضب على وجه اللاعب مما أثار الانتقاد.

وخلال تصريحات له، عقب نهاية المباراة، قال روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد السابق «لا بأس أن تشعر بالضيق لعدة ثوانٍ، لكن لا تدع الأمر يستمر لفترة طويلة، فقط اجلس واصمت وتقبل التبديل».

وأضاف «أتفهم شعور صلاح بالإحباط، ويحق له ذلك ولكن رأينا لاعبين كُثر أعظم منه، ويتم استبدالهم أثناء المباريات».  

بدوره علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على حالة غضب محمد صلاح بعد استبداله خلال مباراة تشيلسي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، "محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول، ويملك من الأرقام القياسية الكثير لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا".

txt

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

txt

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

txt

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

txt

مهاجم أوروبي سوبر.. من هو صفقة الأهلى المنتظرة بالميركاتو الصيفي؟

وتابع كلوب "نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة."

وشدد مدرب ليفربول: "صلاح يهتم بالأرقام القياسية، ولكن كنت بحاجة الى لياقة بدنية جيدة، هو يهتم بالأرقام القياسية وانا اهتم بالامور التكتيكية".

عرض الدوري السعودي 

قناة الكأس القطرية فجرت من جديد قضية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”

تغريدة قناة الكأس نزلت كالصاعقة على جماهير ليفربول التي شعرت بأن صلاح قد لا يكمل الموسم مع الفريق فصبت جم غضبها على المدير الفني يورجن كلوب.

صورة أنهت القصة 

وفي رد فعل سريع لتدارك الأمر نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر فيسبوك صورة أرادت منها أن تبعث برسالة واضحة بشأن موقف ومصير محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الحالية.

الصفحة التي يتابعها ما يقرب من 54 مليون شخص حول العالم نشرت صورة لـ محمد صلاح نجم الفريق يبدو شامخًا، وعلقت عليها بعبارة “الملك المصري”.

الصورة بالكاد تحدثت عن نفسها وأكدت مدى تمسك إدارة ليفربول ببقاء محمد صلاح خلال الموسم الحالي.

ولم تخلُ التعليقات على الصورة من تحذير إدارة ليفربول من إغضاب النجم محمد صلاح، حيث قال أحدهم: “كلنا هنا عشان الدعم لابن العرب وابن مصر مش اكثر ..يعني لو انتقل الي فريق تاني باي باي ليفربول انا وكام مليون معايه من متابعين الصفحة” وعلق آخر: “انا كشخص أشجع صلاح مش ليفربول وعلى الأغلب كثير من المشجعين العرب مثلي حطوها ببالكم يا ليفربول”.

لا يفوتك

txt

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

txt

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

txt

هاخد حقي بالقانون| لاعب بيراميدز أمام النيابة.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

txt

اجلس واصمت| أسطورة الدوري الانجليزي يقسو على صلاح.. وتعليق مفاجئ من كلوب

txt

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

txt

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟


 

الدوري السعودي محمد صلاح الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول وتشيلسي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

وفد شركة Lionsgate العالمية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

بحضور 700 شخصية أوروبية مؤثرة| رسائل قوية لـ أبو العينين من بروكسل: حان الوقت للاستثمار باسم المجموعة الأوروبية في مصر.. ونستهدف استقبال 20 مليون سائح هذا العام

الأهم هذا الموسم| 3 مستجدات تضع مباراة الأهلي والزمالك على صفيح ساخن

أول رئيس لها| مدينة الإنتاج الإعلامي تنعي المهندس عبد الرحمن حافظ

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: بعض الأمور في الحوار الوطني عليها توافق

رئيس القومية للأنفاق: نستهدف 15 مليون راكب شهريا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ