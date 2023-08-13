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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

السجائر
السجائر

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا جنونيا في أسعار السجائر بالأسواق، وذلك بالتزامن مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حيث نشر التجار شائعات حول تحرك أسعار السجائر ، الأمر الذي طرح تساؤلات: “هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟”.
 

السجائر 


السعر الحقيقي للسجائر

قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، هاني أمان، إن ثمن علبة السجائر الحقيقي يبلغ 7 جنيهات، وذلك دون الضرائب والتأمينات الصحية.

وأضاف أمان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الشركة مازالت تبيع السجائر بـ24 جنيهًا، نافيًا زيادة الشركة للأسعار.

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جشع التجار بأزمة السجائر

وتابع أمان، ثمن العلبة الحقيقي 7 جنيهات، شاملة كل شيء مرتبات ومصاريف واستيراد، وبنضيف عليها الضرائب تبقى 24 جنيهًا، يقوم ييجي تاجر ياخد مكسب تقريبًا ثمن العلبة 3 أو 4 مرات من غير سبب.

أزمة السجائر بمصر

واختتم أمان، أن وصول سعر السجائر إلى 50 أو 55 جنيهًا، أمر غير منطقي وغير مبرر، لابد أن تكون هناك استفادة من أشياء أخرى من وراء هذا الأمر، الزيادة فيها حاجة مريبة، دي مش زيادات تجار، مش دي الزيادات الطبيعية، في أحلك الأوقات الزيادة كانت بتكون من 2 إلى 5 جنيهات.

إجراءات ضبط سوق السجائر

وكشف عن اتخاذ الشركة بعض الإجراءات من أجل ضبط السوق، عبر طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.

السجائر 

عدد المدخنين في مصر

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

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