عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة حقيقية.. انفصلت عن زوجها منذ 8 سنين وعاشت أم وأب لتوأميها

الشيماء محمد
الشيماء محمد

كشفت الشيماء محمد، إحدى ضيوف برنامج الستات، عن تجربة انفصالها عن زوجها وتربية أبنائها وحدها، موضحة أنها انفصلت عن زوجها منذ 8 سنوات وكانت تعيش هي وأولادها بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الشيماء محمد، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن زواجها استمر لمدة 15 سنة وانتهى بالانفصال، مضيفة أنها كانت لا تمتلك أي عمل أو خبرة مهنية خلال هذه الفترة وكانت مُنشغلة بتربية ابنيها التؤامان، منوهة بأن سبب الطلاق الرئيسي هو تخلي الأب عن مسئولية أبنائه بشكل كامل.

وأضافت، أن طليقها كان يعمل بالسياحة وذو دخل عالي قبل 25 يناير، ولكن بعدها حدثت العديد من المشاكل والخسائر التي دفعته إلى تركهم بالشهور للسفر، موضحة أن خلال هذه الفترة كانت والدتها وأسرتها يساعدوها ماديا، معقبة: “كنت مديونة الفترة ديه وتحت الصفر، ولم أجد أي وظيفة لتلبية احتياجاتي واحتياجات أبنائي”.

 

ولفتت، إلى أنها عثرت على إحدى الوظائف بالقاهرة وهذا ما ساعدها على العيش بأبنائها في شقة أخوها بالقاهرة، مضيفة أنها قررت اتخاذ هذا القرار لتنجو بأبنائها وهم الأولوية بالنسبة لها، قائلة: "كنا نغرق".

وتابعت، أن طليقها يقوم حاليا بمكالمة الأبناء تليفونيا للاطمئنان عليهم بين الحين والآخر.
 

 

 

انفصال طلاق السياحة وظيفة القاهرة الأبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

بالأدلة العلمية.. متحدث الصحة يكشف هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

غير كده يبقي بيتحارب.. عمرو الدرديري يهاجم الأهلي

ترشيحاتنا

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد

50 جنيها رسوما على السيارات تحت الطلب في قانون المرور

موعد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

مفاجأة عن أول دواء لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة.. فيديو

سانج يونج تقدم نسختها الكهربائية الجديدة Torres EVX | صور

عقر مواطن في منطقة حساسة.. محاكمة صاحب كلب الأميرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

نصائح للتعامل مع الخلافات في العلاقة الزوجية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ