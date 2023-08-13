قصة حقيقية.. انفصلت عن زوجها منذ 8 سنين وعاشت أم وأب لتوأميها

كشفت الشيماء محمد، إحدى ضيوف برنامج الستات، عن تجربة انفصالها عن زوجها وتربية أبنائها وحدها، موضحة أنها انفصلت عن زوجها منذ 8 سنوات وكانت تعيش هي وأولادها بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الشيماء محمد، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن زواجها استمر لمدة 15 سنة وانتهى بالانفصال، مضيفة أنها كانت لا تمتلك أي عمل أو خبرة مهنية خلال هذه الفترة وكانت مُنشغلة بتربية ابنيها التؤامان، منوهة بأن سبب الطلاق الرئيسي هو تخلي الأب عن مسئولية أبنائه بشكل كامل.

وأضافت، أن طليقها كان يعمل بالسياحة وذو دخل عالي قبل 25 يناير، ولكن بعدها حدثت العديد من المشاكل والخسائر التي دفعته إلى تركهم بالشهور للسفر، موضحة أن خلال هذه الفترة كانت والدتها وأسرتها يساعدوها ماديا، معقبة: “كنت مديونة الفترة ديه وتحت الصفر، ولم أجد أي وظيفة لتلبية احتياجاتي واحتياجات أبنائي”.

ولفتت، إلى أنها عثرت على إحدى الوظائف بالقاهرة وهذا ما ساعدها على العيش بأبنائها في شقة أخوها بالقاهرة، مضيفة أنها قررت اتخاذ هذا القرار لتنجو بأبنائها وهم الأولوية بالنسبة لها، قائلة: "كنا نغرق".

وتابعت، أن طليقها يقوم حاليا بمكالمة الأبناء تليفونيا للاطمئنان عليهم بين الحين والآخر.

