فيلم باربي.. أسباب منعه وأغرب الشروط لمشاهدته

كشف برنامج الستات، عن شروط دخول فيلم باربي بعد نزوله بالسينما، بالرغم من منعه في عدد من الدول العربية، حيث قامت الدول العربية بوضع شروط خاصة لدخول ومشاهدة هذا الفيلم، ومن أهمها أن يكون المتفرج لديه البطاقة الشخصية وألا يقل سنه عن 15 سنة.

قالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على شاشة " النهار"، إن سبب وضع هذه الشروط هو قصة الفيلم، موضحة أنها شاهدت الفيلم على إحدى المنصات.

قصة فيلم باربي

وأضافت مفيدة شيحة، أن هناك العديد من المواضيع التي يخاطبها الفيلم، ومنها فكرة أن تعيش الفتاة دون أن تتزوج، أو أن تقوم بتكوين أسرة وأطفال، وتهميش دور الأب ودور الأم ثانوي، معقبة: "كل الفيلم يركز على باربي أو البنت عايزه تعمل ايه وتنبسط إزاي دون الحاجة لشريك بحياتها".

