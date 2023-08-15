انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

هل بدأت المفاوضات مع محمد صلاح ؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر، تغطية خاصة عن اللاعب محمد صلاح وحقيقه انتقاله من ليفربول إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لإدارة نادي اتحاد جدة السعودي للتفاوض مع ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف النمور في الموسم الحالي، ليبدأ من جديد الحديث عن احتمالية انتقال محمد صلاح لنادي جده السعودي.

فهل فعلا محمد صلاح قام بتغيير رأيه أم أن ذلك مجرد حيلة ورد فعل منه بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين المدرب الألماني يوم الأحد الماضي في مباراة ليفربول وتشيلسي

للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالى :

https://fb.watch/mrqztLqHSM/?mibextid=aE13LE