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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هاخد حقي بالقانون| لاعب بيراميدز أمام النيابة.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة اعتداء نجم الأهلي حسين الشحات على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، ونرصد لكم التفاصيل من خلال السطور التالية.

مشاجرة حسين الشحات 

لاعب بيراميدز بالنياية

باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل، وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة لفحص الفيديوهات المقدمة وتقديم تقريره بشأنها .. وفور ورود التقرير سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.

ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدماً ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.

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كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

مشاجرة حسين الشحات

ودخل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اشتباكات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري وقام الشحات بالتعدي على الشيبي بعدما بدر منه بعد تسجيله هدفا في شباك الشناوي.

وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وبعض لاعبي الفريقين.

الشيبي وحسين الشحات 

كما قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، توقيع غرامة مالية كبيرة تقدر بـ500 ألف جنيه على حسين الشحات، لاعب الفريق، بعدما بدر منه تجاه لاعب بيراميدز.

وعكة صحية لوالدة محمد الشيبي

وأكدت تقارير مغربية أن والدة محمد الشيبي تعرضت لوعكة صحية، عقب واقعة الصفع التي تعرض لها ابنها من قبل حسين الشحات، وترقد والدة اللاعب المغربي في هذه الأثناء بإحدى مصحات الدار البيضاء، بعد أزمة صحية ألمت بها بسبب خوفها على ابنها.

وتابعت الصحيفة بأن الشيبي لم يكن على علم بالوعكة الصحية لوالدته، كونها متواجدة تحت المراقبة الطبية.

لاعب بيراميدز بالنياية الأهلى حسين الشحات محمد الشيبي مشاجرة حسين الشحات وعكة صحية لوالدة محمد الشيبي

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