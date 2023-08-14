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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد إعلان التنسيق.. رسالة مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. فيديو

رفعت فياض
رفعت فياض

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائلا: كان متوقَعا انخفاض في درجات القبول في تنسيق الكليات 2023 وعلى رأسها كلية الطب.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقسم الأدبي تصدرتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ86.4% وتلتها الألسن والإعلام والآثار، معلقا: في القديم كانت كلية الإعلام ثاني أكبر كلية من حيث درجات القبول بعد الاقتصاد والعلوم السياسية.

 

وعلق: أطمئن أولياء الأمور أنه من لم يجد مكانا في كليات القمة بتنسيق المرحلة الأولى 2023 سيجد مكانا في كليات القمة بالجامعات الخاصة والأهلية، بالتزامن مع بداية تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدا الثلاثاء حتى السبت المقبل.

 

وبشأن توقعات الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، أردف مدير تحرير أخبار اليوم: تعتبر المرحلة الأكبر في العدد بتاريخ مكتب التنسيق، حيث يتراوح عدد الطلاب في تلك المرحلة 150 ألف طالب/ة، والمجموع سيكون المحدد للمكان الذي سيقبل الطالب.

 

واختتم: الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمي علوم 60.98%، والأدبي58.5%، وجزء من الأماكن المتبقية لشعبة علمي علوم ستكون في كليات مثل الطب البيطري والتمريض والحقوق والعلوم والتجارة، أما بشأن شعبة علمي رياضة متبقى بعض الأماكن قد تصل لـ30 في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمعاهد الهنسية العليا الخاصة.

رفعت فياض الإعلامية عزة مصطفى الاقتصاد والعلوم السياسية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الجامعات الخاصة الثانوية العامة الدروس الخصوصية الطب البيطري

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