رفعت فياض يكشف طرق القضاء على الدروس الخصوصية

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، طرق القضاء على الدروس الخصوصية، وهل هناك خطة وزارية لهذا الأمر؟

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه يجب إعادة الطالب والمدرسة إلى المدرسة مرة أخرى بعدما هجرها الطرفان من أجل الدروس الخصوصية

وأشار إلي أنه لا بد من إيجاد عنصر جذب للطالب في المدرسة من خلال الأنشطة، وفي حال عدم توفيرها يذهب الطلاب إلى الجانب المجتمعي من خلال مراكز الثقافة.

وطالب الكاتب الصحفي رفعت فياض، بمضاعفة راتب المدرس 3 أضعاف ما عليه الآن، بشرط أن يتواجد المدرس في العمل طوال اليوم الدراسي.