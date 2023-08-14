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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصل إلى 10 مليارات دولار.. فيديو

التبادل التجاري
التبادل التجاري

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن المشهد الاقتصادي أصبح صعبا على العالم كله وليس مصر فقط، خاصة بعد جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وارتفاع أسعار الشحن ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد.

وقال يحيى الواثق بالله، خلال لقاء  له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه كان لا بد من وجود شركاء استراتيجيين للدولة المصرية للاستثمار في مجال التجارة والتصنيع والتكنولوجيا.

وتابع  رئيس جهاز التمثيل التجاري، أنه على الرغم أن العلاقة مع تركيا لم تكن بالشكل الأمثل إلا أن هناك تعاون اقتصادي وصناعي مع الجانب التركي، مؤكدا أنه تم مؤخرا استقبال وفد مصري في تركيا بقيادة وزير التجارة والصناعة بشكل رائع.

البترول والغاز

وأشار يحيى الواثق بالله إلى أن هناك اتفاقية تجارة حرة مع الجانب التركي منذ عام 2007، ولم تتوقف تلك الإتفاقية، مؤكدا أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 10 مليار دولار بما فيها البترول والغاز، ونستهدف الوصول هذا العام إلى 15 مليار دولار.

 

جهاز التمثيل التجاري مصر الحرب الروسية الأوكرانية معدلات التضخم أسعار الطاقة

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