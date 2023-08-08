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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التمثيل التجاري بوزارة الصناعة: نستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات

الصادرات
الصادرات

أكد يحيى الواثق ببالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بـ وزراة التجارة والصناعة، أن مصر حققت 35.2 مليار دولار من الصادرات التجارية، في عام 2022، مشيرا إلى أنه نستهدف تطوير قطاع الصناعة للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وقال يحيى الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن جهاز التمثيل التجاري هو الجناح الدبلوماسي الذي يقوم بالمهام الحكومية وغير الحكومية ومن أهم مهامه جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمناطق الاقتصادية المصرية وزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

الأسواق الجديدة

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنه لدينا 43 مكتبا فى دول مختلفة، مؤكدا أن هناك العديد من الأسواق الجديدة التى تم افتتاحها فى الدول المجاورة التى لم يكن المصدر يعلم عنها شئ مثل كازاخستان وغيرها من الأسواق الجديدة

وزراة التجارة والصناعة قطاع الصناعة صادرات مصرية جهاز التمثيل التجاري كازاخستان

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