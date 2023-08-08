التمثيل التجاري بوزارة الصناعة: نستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات

أكد يحيى الواثق ببالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بـ وزراة التجارة والصناعة، أن مصر حققت 35.2 مليار دولار من الصادرات التجارية، في عام 2022، مشيرا إلى أنه نستهدف تطوير قطاع الصناعة للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وقال يحيى الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن جهاز التمثيل التجاري هو الجناح الدبلوماسي الذي يقوم بالمهام الحكومية وغير الحكومية ومن أهم مهامه جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمناطق الاقتصادية المصرية وزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

الأسواق الجديدة

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنه لدينا 43 مكتبا فى دول مختلفة، مؤكدا أن هناك العديد من الأسواق الجديدة التى تم افتتاحها فى الدول المجاورة التى لم يكن المصدر يعلم عنها شئ مثل كازاخستان وغيرها من الأسواق الجديدة