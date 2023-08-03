مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

أحسن لاعب في مصر .. قالها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المتنحي منذ أمس عن أي منصب في النادي، لكنه كان قد صرح قبلها بأيام أن نجله أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة بصدد الحصول على توقيع أحسن لاعب في مصر.

ولم يكشف مرتضى منصور أي تفاصيل عن الصفقة، الأمر الذي ذهب بخيالات وتوقعات الجميع تجاه رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي.

تصريحات مرتضى منصور

قال مرتضى منصور في حديث له عبر قناة الزمالك، إن نجله أمير وقع مع 4 لاعبين للفريق الأول لكرة القدم، بينما نجله أحمد المشرف على ألعاب الصالات وقع مع أحسن لاعب في مصر.

وأكد أن الصفقات الجديدة تأتي بناءً على رغبه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، والمتواجد حاليا مع الفريق في البطولة العربية.

وقال رئيس الزمالك إن أمير مرتضى عقب اطمئنانه على الفريق وقع مع 4 لاعبين مساء الجمعة، بينما أحمد مرتضى وقع مع احسن لاعب بمصر - بحسب وصف مرتضى منصور.

مرتضى يفاجئ الجميع

وفي الوقت الذي انشغل الجميع بالتخمين والتوقع عن ماهية أحسن لاعب في مصر، في كرة القدم، كان مرتضى منصور يقصد التوقيع مع محمد عادل دولا نجم الأهلي للكرة الطائرة والذي يعد من أفضل اللاعبين في مصر بالفعل.

وأعلن نادي الزمالك رسميا اليوم عن خطف لاعب الأهلي، في صفقة مفاجئة للجميع.

أحسن لاعب في مصر كرة طائرة.. زملكاوي رسميًا

نشر الحساب الرسمي لقطاع الكرة الطائرة بنادي الزمالك عبر صفحاته الرسمية فيديو ترحيبي للاعب محمد عادل دولا، وعلق عليه: " نحن لا نبحث عن الأشباح، بل نبحث عن الأبطال .. مرحباً بك يا دولا."

ويشغل "دولا" مركز حائط الصد "مركز 3"، وقد انتقل إلى الأهلي عام 2016 قادمًا من سموحة وتوج مع المارد الأحمر بـ 14 بطولة محلية وقارية وعربية، قبل أن يغادر النادي هذا العام وينتقل إلى الدوري الإماراتي ومنه إلى الزمالك.

تفاصيل صفقة دولا

ووفق ما تم تسريبه من معلومات عن تفاصيل صفقة انتقال دولا إلى الزمالك، فإن اللاعب حقق رقما قياسيًا باعتباره أغلى صفقة في تاريخ انتقالات الكرة الطائرة في مصر.

ويحصل دولا على 7 ملايين جنيه سنويًا منها 3 ملايين استلمها اللاعب كمقدم تعاقد.

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على مكتسبات فريق الطائرة المتوج ببطولة الدوي الموسم الفائت، والذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى على رأسهم رضا هيكل ومحمد مصطفى لعبة ومحمد مجدي.