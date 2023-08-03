إعلامي: مروان حمدي جامد ولم يأخذ حقه مع الزمالك

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء مروان حمدي لاعب المصري أمام الأهلي، في كأس مصر.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع تويتر: الشناوي صد انفرادين ببراعة ومنع هدفين رسمي للمصري.. مروان حمدي مهاجم جامد مخدش حقه في تجربته مع الزمالك.



وانقضت 90 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والمصري بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

تفاصيل المباراة..

بدأ المصري البورسعيدي اللقاء بضغط هجومي قوي على دفاع الأهلي ومرمى محمد الشناوي، ووصل للمرمى أكثر من مرة.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 4 من عمر المباراة وصل مروان حمدي مهاجم المصري وسدد كرة رائعة على مرمى الشناوي ولكن تمكن الشناوي من إبعادها عن المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة، اشتبك محمد هاني مع أحد لاعبي المصري البورسعيدي ودفع هاني اللاعب بقوة داخل ارض الملعب امام أعين حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه هاني.

ومن بداية ربع الساعة الثانية من المباراة سيطر الأهلي على الكرة بشكل هجومي مميز وصل به لمرمى المصري أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 21 من عمر المباراة مرر كهربا كرة من خلف اللاعبين وصلت لبيرسي تاو الذي تعرقل في أرضية الملعب واهدر فرصة خطيرة للأهلي.