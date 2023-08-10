مهاجم أوروبي سوبر.. من هو صفقة الأهلى المنتظرة بالميركاتو الصيفي؟

يسعى النادي الأهلى إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

المدرب السويسري أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال الفترة الحالية، لذا توجد مفاوضات قوية من قبل المسؤولين داخل المارد الأحمر لحسم هذه الصفقة.

وكان النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداي الكوري خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجومه قبل بداية الموسم الجديد، ولكن الصفقة لم تكتمل.

الأهلى يتعاقد مع مهاجم جديد

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجانب لجنة التخطيط من أجل الحديث عن المهاجم المقبل، والذي يسعى الفريق الأحمر إلى التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

حرص محمود الخطيب على توجيه رسالة اطمئنان إلى المدير الفني بشأن الصفقة الجديدة التي سيبرمها الفريق الأحمر والمهاجم القوي الذي سيتم التعاقد معه، حيث يرغب كولر في إغلاق هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وترددت خلال الساعات الأخيرة، أنباء بشأن دخول المسؤولين داخل القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع المحترف البلجيكى لاندرى دياماتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو لاندرى دياماتا؟

لاندري دياماتا (مواليد 1 سبتمبر لعام 1997) كونغولي المنشأ ويحمل جنسية بلجيكية، حيث يبلغ عمره 25 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح ويبلغ طوله 1.85 سم.

بدأ دياماتا مشواره الكروي في صفوف فريق الشباب بنادي R.A.E.C. Mons البلجيكي، وانتقل منه لنادي ستاندرد لياج وتألق معه بشكل لافت للأنظار ليتنقل بعدها بين عدة أندية، أبرزها أوستاند وأندرلخت البلجيكيين، وفولفسبورج الألماني، وكانت آخر محطاته في الملاعب نادي إسبانيول الإسباني.

خاض دياماتا 166 مباراة خلال مشواره الكروي، حيث سجل 44 هدفًا، وصنع 14 آخرين، وحصل على 11 بطاقة صفراء، وواحدة باللون الأحمر.

صفقات الأهلي الجديدة

أعلن الأهلي رسمياً تعاقده مع رضا سليم الجناح الأيمن لنادي الجيش الملكي المغربي، كما كانت أبرز صفقات الأهلى حتى الأن هي ضم اللاعب إمام عاشور لاعب الزمالك السابق من فريق ميتلاند.

كلفت صفقة إمام عاشور، خزينة الأهلي 2.7 مليون يورو، فيما كلفت صفقة اللاعب رضا سليم ، 2 مليون يورو.