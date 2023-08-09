الأهلي يحدد برنامج معسكر النمسا.. و«بيبو» يضع سيناريو بديلا في برج العرب

دخلت إدارة الأهلي في تحدي مع الوقت لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحصول علي تأشيرات السفر إلي النمسا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لإقامة معسكر مغلق بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني والذي يتواجد ببلاده حالياً لقضاء أجازة خاصة.

ويحاول خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري إنهاء التأشيرات قبل الموعد المحدد للسفر وهو 28 أغسطس الجاري.

وقام بيبو بمراجعة جوازات السفر الخاصة باللاعبين فوجد ان جزء كبير منهم لديه تأشيرة شنجن وبالتالي يسهل الأمور نسبياً، وتقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات يوم 24 اغسطس الجاري بقياسات بدنية وإختبارات طبية ثم يغادر الفريق يوم 28 أغسطس الي النمسا ويستمر هناك حتي 6 سبتمبر علي أن يخوض مباراتين وديتين هناك.

ووضع خالد بيبو مدير الكرة بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر سيناريو أخر حال صعوبة إستخراج تاشيرات السفر لباقي أعضاء الفريق بحيث يكون هناك معسكر ببرج العرب يتخلله مواجهات ودية ويستمر لفترة أكثر من 6 سبتمبر .