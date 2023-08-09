فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبين يغادرون النادي نهائيًا

تسيطر حالة من التوتر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالأخص بعد إعلان مدرب الفريق كولر، تحديد مصير 18 لاعبا من الفريق من الاستمرار مع الأهلي.

كولر

قائمة الراحلين عن الأهلي

وجاء حمدي فتحي على رأس قائمة الراحلين عن الأهلي، بعدما انتقل إلى صفوف الوكرة القطري، بمقابل مادي تجاوز 3 ملايين دولار، فيما عاد البرازيلي برونو سافيو إلى فريق بوليفار البوليفي، فريقه السابق.

ورحل أيضًا لويس ميكيسوني إلى سيمبا التنزاني، بعد انتهاء إعارته إلى أبها السعودي، بجانب رحيل الثنائي علي لطفي وشادي حسين، إلى نادي زد، بمقابل مادي وصل إلى 40 مليون جنيه.

لاعبو الأهلي الشباب

وانتقل أيمن أشرف، إلى صفوف نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده في الأهلي، بينما انتقل سعد سمير إلى صفوف نادي فاركو، في صفقة انتقال حر، في ظل رفض الأهلي عودته من جديد.

وانتقل حسام حسن، بشكل نهائي إلى سموحة، بعد تفعيل بند الشراء في عقد إعارته، فيما انتقل محمد محمود إلى صفوف فيوتشر، في صفقة انتهاء حر بعد استغناء الأهلي عنه.

كولر يرفض عودة هؤلاء للأهلي

ورفض المدرب السويسري، عودة سعد سمير، مدافع الفريق، بعد انتهاء إعارته مع فريق فيوتشر، إذ منحت الإدارة المدافع حرية الاختيار بين الانتقال إلى ناد آخر، أو الاعتزال وتوفير فرص عمل له داخل النادي الأهلي، تقديرًا لمجهوده داخل النادي طوال السنوات الماضية.

وينطبق نفس الأمر على الثنائي محمد محمود وعمار حمدي، بعد انتهاء إعارتهما من الاتحاد السكندري وسموحة، إذ يتحفظ كولر على عودتهما لعدم الحاجة الفنية لهما.