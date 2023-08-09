فرصة لـ تربح 125 ألف جنيه .. البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه من حين لآخر عددا من الخدمات والعروض الترويجية، سعيا لإرضاء العملاء الحاليين، وجذبا للمزيد منهم، ويستخدم البنك في الإعلان عن هذه العروض، منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

وأعلن البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن حملة ترويجية جديدة خاصة بعمليات المشتريات (الشهرية) باستخدام بطاقات الائتمان عن شهري يوليو وأغسطس 2023، وهي عبارة عن فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف جنيه.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل وشروط الحملة الترويجية للبنك الأهلي، وفقا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك.



جائزة نقدية من البنك الأهلي

عند قيام العميل باستخدام البطاقة الائتمانية في عمليات مشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الإنترنت بحد أدني إجمالي مبلغ 1000 جنيه شهريا، سيحصل على فرصة للسحب على جائزة نقدية وذلك من إجمالي عدد 20 جائزة.

-الحملة الترويجية سارية فقط على شرائح منتجات البطاقات التالية: (فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد/مصر للطيران)، (ماستركارد تيتانيوم - فيزا جولد)، (فيزا/ماستركارد بلاتينيوم)، (ماستركارد وورلد - فيزا سجنتشر)، (ماستركارد وورلد اليت - فيزا انفينيت) وبمعدل عدد 2جوائز لكل شريحة شهريا بإجمالي 4 جوائز عن شهري يوليو وأغسطس 2023 (مدة الحملة الترويجية).

-كل مبلغ 1000جم إجمالي عمليات مشتريات (شهريا) استخدمت فيها البطاقة الائتمانية تمثل فرصة واحدة للفوز، (مثال1: عمليات مشتريات شهرية بإجمالي 1900جم تمثل فرصة واحدة للفوز، مثال2: عمليات مشتريات شهرية بإجمالي مبلغ 2100 جم تمثل فرصتين للفوز).

حملة البنك الأهلي الترويجية

-العميل له الحق بالفوز بالجائزة مرة واحدة خلال كامل مدة الحملة الترويجية (بمعنى في حالة فوز العميل في أحد شرائح البطاقات، لن يكون له الحق في الفوز في السحب في شريحة بطاقات مختلفة أو في شهر آخر).

-لا يحق للعميل التنازل عن مبلغ الجائزة إلى الغير.

-سيقوم البنك بإضافة مبلغ الجائزة إلى حساب العميل الفائز أو سيقوم بإصدار شيك مصرفي لصالح العميل الفائز في حالة عدم احتفاظه بحساب باسمه قائم طرف مصرفنا.

-حال إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب من الأسباب يسقط على الفور حق العميل الفائز في الحصول على مبلغ الجائزة أو المطالبة بها.

-سيتم التواصل من جانب ممثل البنك مع العميل الفائز هاتفيا، وحال تعذر الوصول إليه يحق للبنك إتاحة فرصة الفوز لعميل آخر.

-يتم إجراء السحب في شهر أغسطس 2023 للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر يوليو 2023 وفقا وتاريخ عملية المشتريات.

-يتم إجراء السحب في شهر سبتمبر2023 للعملاء الذين قاموا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر أغسطس 2023 وفقا وتاريخ عملية المشتريات.

-يتم استنزال إجمالي حركات الـ Refund من إجمالي عمليات المشتريات (الشهرية) عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل، ويتم استبعاد البطاقات المغلقة خلال مدة الحملة الترويجية من الدخول في السحب.

شروط حملة البنك الأهلي

-يتم احتساب عدد فرص الفوز لكل شريحة منتج بطاقة ائتمانية أصلية أو إضافية (على حده) وذلك حال احتفاظ العميل بأكثر من بطاقة ائتمانية أصلية و/أو إضافية، ويعامل العميل "حامل البطاقة الإضافية" كعميل منفصل عن العميل "حامل البطاقة الأصلية"، ويحق للعميل "حامل البطاقة الأصلية" الحصول على الجائزة في حالة فوز العميل "حامل البطاقة الإضافية" متى تقدم حامل البطاقة الأصلية إلى البنك بطلب كتابي برغبته في الحصول على الجائزة.

-العميل الغير فائز في سحب شهر أغسطس 2023 سيكون له فرصة الدخول في سحب شهر سبتمبر 2023 متى استوفى شروط ومحددات الدخول في سحب شهر سبتمبر 2023.

-لن يتم احتساب حركات تقسيط عمليات المشتريات لدي التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري ضمن إجمالي عمليات المشتريات (الشهرية) عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل.

-تشمل الحملة الترويجية بطاقات الائتمان الأصلية والإضافية.

-الحملة الترويجية سارية على العملاء الحاليين والجدد.

الحملة الترويجية من 1 يوليو 2023 وحتى 31 اغسطس 2023 وفقا وتاريخ عملية المشتريات.

-حال وفاة العميل الفائز، لا يحق لأي من ورثته أو خلفه الخاص مطالبة البنك بمبلغ الجائزة.