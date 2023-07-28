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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل جديدة من البنك الأهلي بخصوص الأوعية الإدخارية الدولارية

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث بدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣.


وسبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه المصري محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناء على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.


الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوي 7٪؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالمعادل للجنيه المصري وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وتطبيق سعر اقراض البنك المركزي وقت المنح مخصوم منه 2.25%  والشهادة الدولارية الثانية " الأهلي فورا " وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها.

 

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه وتسترد الشهادات في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي، كما يمكن تحويل قيمة الشهادات عند استحقاقها خارج مصر.


ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل او من خلال الاتصال بمركز الاتصال الهاتفي 19623، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، أو تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادة على IBAN رقم EG600003000300002378587575704 ، ويمكن الشراء أيضا من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج لمصرفنا.


وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد اتاح البنك الأهلي المصري اعتبارا من يوم الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد ادنى للقرض ٥٠ الف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق اخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا وسعر الصرف المعلن وقت السداد، ، ولمدة تصل الى ٤ سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكتروني للبنك، على ان يقوم العميل بتوقيعها لدى اي من فروع البنك، او من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج لمصرفنا.

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