عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات مجانية من البنك الأهلي لفترة محدودة| تفاصيل

صدى البلد

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية باليوم العالمي للشباب، من خلال تقديم بعض الخدمات والعروض المجانية، وذلك لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

 

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها البنك الأهلي المصري خلال الفترة من 1 إلي 15 أغسطس 2023 لعملائه من الشباب، للاحتفال بيومهم العالمي، و ذلك وفقا للصفحة الرسمية للبنك على "فيس بوك".


خدمات البنك الأهلي المجانية


وأعلن البنك الأهلي المصري عن عدة خدمات مجانية، بمناسبة مبادرات الشمول المالي للاحتفال  باليوم العالمي للشباب، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" و التي جاءت كالتالي..

-فتح حساب أو محفظة إلكترونية أو الحصول علي بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

-فتح حساب شمول مالي للشركات / النشاط الاقتصادي مجاناً.

 

البنك الأهلى المصرى الدولة المصرية السوق المصرية الشمول المالي اليوم العالمي للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ