خدمات مجانية من البنك الأهلي لفترة محدودة| تفاصيل

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية باليوم العالمي للشباب، من خلال تقديم بعض الخدمات والعروض المجانية، وذلك لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها البنك الأهلي المصري خلال الفترة من 1 إلي 15 أغسطس 2023 لعملائه من الشباب، للاحتفال بيومهم العالمي، و ذلك وفقا للصفحة الرسمية للبنك على "فيس بوك".



خدمات البنك الأهلي المجانية



وأعلن البنك الأهلي المصري عن عدة خدمات مجانية، بمناسبة مبادرات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للشباب، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" و التي جاءت كالتالي..

-فتح حساب أو محفظة إلكترونية أو الحصول علي بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

-فتح حساب شمول مالي للشركات / النشاط الاقتصادي مجاناً.