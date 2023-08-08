السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، من أنه يجب خلو السيارة من الأغراض و المواد المتفاعلة مع الحرارة.

وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر “تويتر”، أنه “ينبغي التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة في فصل الصيف”.

واضافت أن “ذلك يشمل العبوات المضغوطة، وزجاجات العطور، وأسطوانات الغاز، والبطاريات وبنوك الطاقة، والأجهزة المحمولة والهواتف، والولاعة”.

وأمس، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، من أن استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة مرورية، مشيرة إلي أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 500 و900 ريال.

وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة “تويتر”، أن “استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة فعل متهور يعرض صاحب السيارة ومن حوله لخطر الحوادث”، مضيفة أن “استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة مرورية”.

أوضحت أن قيمة الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة المرورية تتراوح ما بين 500 و900 ريال.