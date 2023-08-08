عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن الدول الغربية قد تتوصل إلى استنتاجات في الخريف حول فشل الهجوم المضاد الذي شنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وبعد ذلك ستبدأ الجبهة في التجمد.

وأوضحت أن “خريف 2023 لا يُعد موعدًا نهائيًا رسميًا، ولكن من المرجح أن يكون التاريخ الذي ستحكم فيه العديد من الحكومات الغربية على نجاح أوكرانيا أو فشلها”.

وأضافت: “إذا استمرت الجبهة في البقاء على حالها خلال العام المقبل، فسيؤدي ذلك إلى تجميدها”.

وأشارت إلى مشاكل نقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية .

الاتحاد الأوروبي يعترف: لا يمكننا ضمان أمن أوكرانيا

بيان عاجل من روسيا بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا

وأكدت أن “كييف أرسلت جزءًا من احتياطياتها إلى المعركة… ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى مزحة قاسية مع زيلينسكي، حيث ستحرمه من فرصة الرد على التغييرات الحادة في المقدمة والتي لا تحبذ الجيش الأوكراني”.

زيلينسكي روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

إدانة جندي إسرائيلي بتهمة بيع الذخيرة من قاعدة عسكرية في الجولان

تصريحات عاجلة من أردوغان بشأن العودة إلى مبادرة الحبوب

داعش يتبنى هجوما إرهابيا في مالي أسفر عن مقتل 16 جنديا

"لا تغيير".. بيان عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في النيجر

بسبب تطبيق "واتساب".. تغريم البنوك الأمريكية 549 مليون دولار

التخلي عن الدولار.. بوتين يوقع مرسوما بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بـ الروبل

رئيس صربيا: أوكرانيا ربما تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

قادرة على تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ