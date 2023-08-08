زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن الدول الغربية قد تتوصل إلى استنتاجات في الخريف حول فشل الهجوم المضاد الذي شنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وبعد ذلك ستبدأ الجبهة في التجمد.

وأوضحت أن “خريف 2023 لا يُعد موعدًا نهائيًا رسميًا، ولكن من المرجح أن يكون التاريخ الذي ستحكم فيه العديد من الحكومات الغربية على نجاح أوكرانيا أو فشلها”.

وأضافت: “إذا استمرت الجبهة في البقاء على حالها خلال العام المقبل، فسيؤدي ذلك إلى تجميدها”.

وأشارت إلى مشاكل نقص القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية .

وأكدت أن “كييف أرسلت جزءًا من احتياطياتها إلى المعركة… ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى مزحة قاسية مع زيلينسكي، حيث ستحرمه من فرصة الرد على التغييرات الحادة في المقدمة والتي لا تحبذ الجيش الأوكراني”.