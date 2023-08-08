الاتحاد الأوروبي يعترف: لا يمكننا ضمان أمن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية ولا يمكنه منح أوكرانيا الضمانات المناسبة.

وقال ستانو، في إفادة صحفية، إن “الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا في عدة مجالات، ولكن مسألة الضمانات الأمنية ليست للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “نحن لسنا منظمة أمنية، لذا فإن المناقشات حول الضمانات الأمنية هي مناقشات لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ولدول فردية، ولكن ليس للاتحاد الأوروبي كمنظمة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيصبح عبئًا ثقيلًا على الاتحاد من الناحية المالية، وهذا يدعو إلى التشكيك في مستقبل المشروع الأوروبي.

وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر، أنه في نهاية يونيو، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة جادة لقضايا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه “خلال المحادثات غير الرسمية، أصبح من الواضح كيف سيكون على الجمعية أن تتكيف بشكل جذري مع مثل هذا التوسع التاريخي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فلن تكون فقط واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في الكتلة، ولكن أيضًا أفقر دولة في الاتحاد.