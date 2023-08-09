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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بديل المهاجم الأجنبي في النادي الأهلي، الذي لم يصل حتى الآن إلى اتفاق مع أي لاعب في الناحية الهجومية، بعدما طلب السويسري مارسيل كولر، ضرورة التعاقد مع مهاجم للفريق.

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه “ملعب أون تايم” عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “حتى الآن لا يوجد تعاقد مع لاعب أجنبي، وده تسبب إن صلاح محسن يتم الحديث معاه على الذهاب للمقابلة الشخصية؛ لاستخراج تأشيرة للنمسا، تمهيدا للتعاقد مع بديل المهاجم الأجنبي، وانضمامه لاحقا إلى معسكر الأهلي بالنمسا، خاصة وأن اللاعبين تم قطع إجازتهم بسبب هذا الأمر”.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير أكثر من ملف خلال الفترة المقبلة داخل النادي الأهلي من جانب مجلس الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، سواء الراحلين عن الفريق أو اللاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة.

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