الأهلي يبحث عن خوض مباراتين وديتين في معسكر النمسا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يبحث عن خوض مباراتين وديتين خلال معسكر النمسا المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المباراتان سوف تكون متدرجتا المستوى، وسوف يستمر المعسكر لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الجديد".

وليد سليمان يطمئن على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين بالإسكندرية

من جانب آخر، أنهى وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين بالنادي، كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الإعداد الخاص بفرق الشباب والناشئين، والذي يقام في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقام وليد سليمان ومعه أحمد عيد إداري القطاع بجولة في منشآت الأكاديمية التي من المقرر أن تستضيف المعسكر خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ أغسطس الجاري، بمشاركة فرق مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

وكان في استقبال وفد الأهلي الدكتور محمد سعد، مدير إدارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية، وياسر إمبابي منسق المعسكرات الرياضية، حيث تفقد وليد سليمان ملاعب الأكاديمية وصالات الجيم وحمامات السباحة وقاعات المحاضرات وأجهزة الاستشفاء، وعقد جلسات مع مسئولي الإقامة والتغذية والتجهيزات المختلفة.

وأشاد مدير قطاع الناشئين بالاستقبال الحافل من جانب مسئولي الأكاديمية، والجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه.