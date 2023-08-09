شوبير: 4 عروض لضم نجم الأهلي | تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود 4 عروض ترغب في التعاقد مع عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “كولر لا يرغب في بقاء عمار حمدي مع الأهلي الموسم المقبل، لعدم احتياجه لخدماته الفنية، ولكن لجنة التخطيط رفضت رحيله بلا مقابل وقررت إعارته”.

4 عروض لضم نجم الأهلي

وتابع: “عمار حمدي، اعتذر عن الانضمام لنادي سموحة؛ لأن ظروفه لا تسمح له بالتواجد خارج القاهرة، وهو لديه 3 عروض من سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب ونادي زد واللي هو ميعرفهوش أن فيوتشر يرغب أيضًا في ضمه".

واختتم: “اللاعب يميل للانتقال للمقاولون العرب، بسبب شوقي غريب، المدير الفني للفريق، نظرًا لمشاركته معه في المنتخب الأولمبي، وسيحسم وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة”.