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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب،  الشكر لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

 

وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة عن وجهته المقبلة بعد توجيه الشكر له حيث قرر مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي رفض كافة العروض المقدمة من قبل مسئولي المارد الأحمر بعد قرار رحيله  بشكل مفاجئ.


وأكد المصدر عن اقتراب سيد عبد الحفيظ من الانضمام لقناة إم بي سي مصر للظهور كمحلل وضيف  بشكل أسبوعي وليس لتقديم  برنامج.


وأشار إلي عقد سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع مسئولي قناة إم بي سي مصر خلال الفترة الحالية للأتفاق على كافة التفاصيل.


وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة في الأهلي الجمعة الماضي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تمت الإطاحة به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.  

 

في عام 2014 جري إقصاء سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة وتعيين وائل جمعة بدلا منه.

وفي عام 2018 تمت الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وتعيين محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة.

وفي عام 2023 تم الاستغناء عن خدمات سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو مديرا للكرة فى النادي الأهلي.

إدارة النادي الأهلي إدارة النادي أهلي الجهاز الفنى التخطيط

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