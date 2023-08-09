معاه شعب بحاله| شيكابالا يوحد جماهير الأهلي والزمالك لأول مرة.. كلنا مع الأباتشي

"القائد الأسطورة".. "معاه شعب الزمالك كله".. "كلنا مع الأباتشي".. بتلك الكلمات ساند عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب اشتعال أزمته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامات أطلقها رئيس النادي السابق.

ورد محمود عبد الرازق شيكابالا، علي اتهامات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في بيان رسمي له عبر صفحته الشخصية بحسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي أغضب مرتضي منصور رئيس النادي السابق.

شيكابالا حديث السوشيال ميديا

وتصدر زسم "شيكابالا" قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب اشتعال الأزمة بين شيكابالا ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

ودشن عدد كبير من جماهير الكرة المصرية زسم "شيكابالا" عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر"، وذلك للتعليق علي أزمة مرتضي منصور وشيكابالا، وطلب مرتضي منصور برحيل "الأباتشي" عن صفوف نادي الزمالك.

موقف الجماهير من بيان الاباتشي

وجاءت التعليقات من قبل جماهير نادي الزمالك علي أزمة مرتضي منصور ومحمود شيكابالا، متضامنة مع موقف شيكابالا، ورفضهم لرحيل شيكابالا من صفوف نادي الزمالك.

كما علق عدد من جماهير النادي الأهلي مع أزمة شيكابالا ومرتضي منصور، وتضامنوا مع بيان شيكابالا وبقائه مع الفريق الأبيض، وعدم رحيله.

بيان ناري من شيكابالا ضد مرتضي منصور

وأصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بيانا للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

وجاء بيان شيكابالا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على النحو التالي:

“جماهير نادي الزمالك العظيمة،، أتحدث إليكم اليوم، ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي، وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن، تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك.. ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط، وهذا ليس كل شيء”.

رئيس النادي السابق يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!!، وأنا هنا لن أذيع سرا، فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي؛ فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي، وتواصلت معهم؛ لرفع الحجز وإنهاء الأزمة، حفاظا على النادي، واستقرار الفريق، وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي، والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طُلِبَ منا التواصل معها لحل الأزمة!.

بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة؛ فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام 2016 مقابل 650 ألف دولار، وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار، وتبقى 510 آلاف فقط، كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد، وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد، وغرامات التأخير؛ أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي، أكبر بكثير.

وفي ذلك الوقت، إذا كان تم سداد المبلغ في موعده، وهو 510 آلاف دولار، وبحساب سعر الدولار وقتها (7 جنيهات و83 قرشا) ما يعادل 3 ملايين و900 ألف جنيه، والآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليونا.

وللعلم.. وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور؛ لحل مشاكل تخص اللاعبين، لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق؛ حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يُتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!!!..، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل، لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره، أكبر من الأمور المادية، والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم، ولكن هناك ظروف أخرى أصعب، لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم، ولذلك، وبصفتي، كان حديثي؛ لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بشأني.

أما ما يخص كل ما حدث للفريق؛ سيكون هناك رد بشكل واضح.

وللحديث بقية..

أوسوريو يتحدى مرتضى منصور

ورفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا بعد الأزمة الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

وتمسك أوسوريو باستمرار شيكابالا في الموسم المقبل؛ باعتباره من الأعمدة الأساسية للفارس الأبيض.