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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

الخطيب وخالد بيبو
الخطيب وخالد بيبو

ربما هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي، أن يتم استبعاد قائمة كاملة مكونة من 27 لاعبًا مسجلًا ضمن صفوف النادي الأهلي في الفريق الأول ما بين اللاعبين الشباب والكبار.

الأهلي الذي حاز على كل الألقاب التي شارك فيها الموسم المنقضي باستثناء كأس العالم للأندية، نزل على رغبات مدربه السويسري مارسيل كولر في اختيار اللاعبين والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبين الراحلين عن الفريق للاستغناء أو البيع أو الإعارات.

وبلغت قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة كولر 27 لاعبًا ما بين الإعارات والاستغناءات والبيع النهائي.

فسخ عقد 4 لاعبين 

النادي الأهلي اتفق مع 4 لاعبين على فسخ عقودهم بالتراضي لعدم حاجة الفريق لهم في الموسم القادم.

واللاعبين هم محمد محمود، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ولويس ميكسيوني.

بيع 6 لاعبين إلى نادي زد 

وباع الأهلي 6 من لاعبيه إلى نادي زد الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، مع أحقية الأهلي في استعادتهم مجددًا، وهم حارس المرمى علي لطفي، وشادي حسين وحمدي موسىوأحمد سيد عبد النبي ومصطفى فوزي ومصطفى سعد ميسي.

3 لاعبين بيع نهائي 

وباع الأهلي برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار، وحسام حسن إلى سموحة، وكذلك حمدي فتحي الذي تم بيعه إلى نادي الوكرة القطري في صفقة استثنائية.

قائمة مطولة لم تقيد من اللاعبين 

وعلى رأس اللاعبين الذين لم يقيدو في قائمة الفريق وأصبحوا أحرارًا يحق لهم اختيار وجهاتهم وعلى رأسهم أيمن أشرف الذي انتقل لصفوف نادي البنك الأهلي.

وتضم القائمة أيضًا كل من ميدو حسام ووليد مصطفى والعربي بدر، وعلي عمرو، وفهد جمعة.  

مستمرون في الإعارة 

وتكتمل قائمة المستبعدين باللاعبين المستمرين في الإعارة وعلى رأسهم محمد مغربي في سموحة، ومحمد ياسر في تيبليس التشيكي، ومحمد حمدي ميسي المعار إلى الداخلية، ومحمد أشرف في نادي زد.

في قائمة الانتظار 

ويتبقى لدى الأهلي لاعب واحد في قائمة الانتظار وهو عمار حمدي الذي تم وضعه في قائمة الانتظار بسبب فشل تجديد إعارته للاتحاد السكندري، حيث لم يتحدد موقفه بعد، وكذلك هو الحال لـ زياد طارق الذي خرج من حسابات الفريق وفي انتظار وجهة جديدة.

قائمة الأهلي للموسم الجديد 

وتضم قائمة الأهلي المعلنة للموسم الجديد 29 لاعبًا، حيث يتبقى مقعد واحد تم تخصيصه لصفقة الأهلي ( المهاجم الجديد ) حال الاستقرار عليها.

وتضم القائمة كل من 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد فخري، محمد مجدي أفشة، أحمد قندوسي، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كهربا، صلاح محسن.

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