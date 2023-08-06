قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

دوري السوبر الإفريقي.. البطولة الأحدث في إفريقيا والأقوى في منافسات كرة القدم على مستوى الأندية.

لم يعلن كاف بشكل رسمي عن تفاصيل ونظام البطولة، لكن مصادر وتقارير عدة كشفت عن الأندية المشاركة في البطولة، ونظام البطولة وكذلك الجوائز المادية لها.

الأهلي على رأس الـ 8 الكبار

ولأول مرة كشف تقرير جنوب إفريقي عن تلك البطولة المستحدثة، والتي فشل تطبيقها أوروبيًا قبل عامين من الآن.

ووفقًا للتقرير يأتي الأهلي على رأس 8 أندية كبار ستشارك في البطولة.

الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي هي، الأهلي من مصر، وصن داونز من جنوب إفريقيا، والوداد البيضاوي من المغرب، والترجي من تونس، ومازيمبي – الكونغو الديمقراطية، وإنييمبا من نيجيريا، وسيمبا من تنزانيا، وبترو أتليتكو من أنجولا.

مواجهات نارية تنتظر الأهلي

وأيًا كان نظام البطولة فإن الأهلي المصري بصدد خوض المنافسات الأقوى على مستوى القارة خلال تلك البطولة.

تأتي قوة المنافسة بسبب تواجد الـ 8 فرق الإفريقية الأعلي تصنيفًا في مواجهات مباشرة مع بعضها البعض.

ويعتبر ديربي الأهلي مع الوداد والترجي الأقوى على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مباريات الأهلي وصنداونز التي تحظى بتنافسية عالية.

موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي

وتقام قرعة البطولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل حسب بيان الاتحاد الجنوب إفريقي.

وبحسب التقرير الجنوب إفريقي، تقام النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي، خلال الفترة 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر، على أن تجرى القرعة خلال شهر سبتمبر المقبل.

سيناريوهات نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

وحتى الآن لم يتحدد نظام البطولة، لكن على الأرجح لن يخرج نظام البطولة عن إطارين اثنين فقط.

الأول: تقام البطولة بنظم الدوري بحيث تتواجه كل الفرق مع بعضها بنظام ذهاب وعودة، وفي هذه الحالة سيخوض كل فريق 14 مباراة ويفوز صاحب النقط الأعلي بالبطولة.

الثاني: قد تتوزع الفرق على مجموعتين كل مجموعة 4 فرق يصعد منها الأول والثاني بعد مواجهات ذهاب وعودة إلى نصف النهائي ومنها إلى النهائي، وبذلك سيخوض الفريقان اللذان يصلان للنهاءي 10 مباريات.

جوائز دوري السوبر الإفريقي

بحسب ما أعلنت مصادر من الكاف - بشكل غير رسمي - حين الإعلان عن البطولة فإنها ستكون الأكبر من حيث الجوائز.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة وفقًا لما نُشر، 25 مليون دولار على أن تصل في النسخة الرابعة إلى 100 مليون دولار، وذلك بعد زيادة الأندية المشاركة من 8 أندية إلى 16 ثم 24 ناديا

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