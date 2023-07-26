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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

حسين الشحات
حسين الشحات

المشهد الأخير هو الذي فجر الأزمة، لكن الكواليس التي سجلها مراقب المباراة في تقريره تحمل تفاصيلًا أخرى بعيدة عن أعين المشاهدين.

صفعة الشحات.. مشهد الأزمة 

الكاميرات التقطت حسين الشحات لاعب النادي الأهلي يتوجه إلى محمد الشيبي مدافع بيراميدز بعد المباراة، التي انتهت نتيجتها بالفوز بثلاثية لبيراميدز، حيث جذب حسين الشحات نظيره الشيبي من قميصه متمتمًا بكلمات له قبل أن يصفعه على وجهه في مشهد يبدو للجميع غير أخلاقي بالمرة.

حدثت مشادات بين لاعبي الفريقين وتم فصل اللاعبين وتهدئة الأوضاع قبل أن يغادر اللاعبين أرضية الملعب.

صُلح لم ينهي الأزمة

وعقب المباراة توجه حسين الشحات إلى ممر غرف خلع الملابس وصافح الشيبي وقبله على رأسه في حضور أخيه محمد الشحات، وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

لكن الصلح تبعه بعد ذلك أزمات أكبر قللت من قيمته حيث تصاعدت المشكلة ووصلت إلى المحاكم.

عقوبة حسين الشحات 

وعقب المباراة مباشرة وقعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبة فورية على الشحات باستبعاده مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

وعلى الجانب الآخر عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.    

ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول.

ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.. لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه.

تقرير المباراة يقلب الموازين 

والمفاجأة التي غابت عن الكثيرين كانت في تقرير مراقب المباراة الذي كشف أسباب هذا الصدام بين حسين الشحات ومحمد الشيبي.

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، كشف ما كتبه مراقب المباراة في تقريره حيث قال إن أنه كانت هناك استفزازات من محمد الشيبي تجاه حسين الشحات خلال المباراة ولم يذكر ما فعله بالظبط، ولذلك قام الشحات بهذا الفعل، وأتبع قائلًا: لكن هلا لا ينفي أن ما قام به الشحات غير مقبول.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية إن تقرير مراقب المباراة هو ما جعل عقوبة الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه وفقاً للائحة.

وعن الحديث عن أن عقوبة الشحات جاءت ضعيفة من لجنة المسابقات، قال سويلم إن لجنة المسابقات لا تصدر عقوبتها دون الرجوع إلى تقرير مراقب المباراة ومن النوادر أن يتم الاعتماد على الفيديوهات وهذا قد يحدث في لجنة الانضباط أو التظلمات. 

حسين الشحات محمد الشيبي بيراميدز النادي الأهلي عقوبة حسين الشحات

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