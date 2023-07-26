عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم اهتمام بيراميدز والوحدة.. عمرو الدرديري يكشف مصير طارق حامد الموسم المقبل

صدى البلد

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري تصريحات تكشف عن مصير طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي ولاعب الزمالك السابق في الموسم المقبل، وذلك نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط السعودية .

وكتب عمرو الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" صحيفة الشرق الأوسط السعودية رغم اهتمام بيراميدز والوحدة السعودي بخدماته.. نونو سانتو يرغب في استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل. "

كان عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي، قال إن هناك شكوكا حول بقاء طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة مع الفريق بسبب التعاقدات الجديدة.

 

وقال سكير في تصريحات عبر برنامج “ملعب الشمس” مع مجدي عبد الغني: “شكوك كبيرة فى مصير طارق حامد ، على الرغم أن سانتو كان طلب بقاء طارق، ولكن الآن تغيرت الأمور بشكل كبير”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

مدرب السد القطري: نسعى للفوز على الوداد بالبطولة العربية

اليونان تخلى مدينتين.. الأقمار الصناعية والخرائط تكشف مدى الضرر بسبب حرائق الغابات

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 .. بالدرجات والنسبة المئوية

تدشين طائرة مسيّرة حديثة بدون طيار UAV في عمان

للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.. رئيس جنوب إفريقيا يصل مدينة سان بطرسبرج

تبكير مواعيد غلق المحلات وإلغاء التوقيت الصيفي.. حلول عاجلة لحل أزمة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

48 ساعة نار.. الأرصاد تحذر: القادم أسوأ

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ