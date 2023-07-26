رغم اهتمام بيراميدز والوحدة.. عمرو الدرديري يكشف مصير طارق حامد الموسم المقبل

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري تصريحات تكشف عن مصير طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي ولاعب الزمالك السابق في الموسم المقبل، وذلك نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط السعودية .

وكتب عمرو الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" صحيفة الشرق الأوسط السعودية رغم اهتمام بيراميدز والوحدة السعودي بخدماته.. نونو سانتو يرغب في استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل. "

كان عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي، قال إن هناك شكوكا حول بقاء طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة مع الفريق بسبب التعاقدات الجديدة.

وقال سكير في تصريحات عبر برنامج “ملعب الشمس” مع مجدي عبد الغني: “شكوك كبيرة فى مصير طارق حامد ، على الرغم أن سانتو كان طلب بقاء طارق، ولكن الآن تغيرت الأمور بشكل كبير”.