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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

السوبر الافريقي
السوبر الافريقي

يستعد النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال تلك الفترة للمشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

السوبر الافريقي

موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي

كتب موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقعه الرسمي أن النسخة الافتتاحية من الدوري الإفريقي الممتاز رسميًا في أكتوبر 2023 حيث ستتنافس 8 أندية من جميع أنحاء القارة على اللقب القاري.

ومن المقرر إجراء القرعة الرسمية للبطولة الافتتاحية في أوائل سبتمبر 2023.

تفاصيل مسابقة السوبر الإفريقي

وستُلعب المسابقة المشكلة حديثًا على مدار أربعة أسابيع ، على أن تبدأ مباريات مرحلة خروج المغلوب من مجموعتين  تبدأ في 20 أكتوبر 2023.

ثم ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي الذي سيقام في 11 نوفمبر 2023.

الأندية المشاركة بالسوبر الإفريقي

ويشارك في البطولة الأهلي المصري وبطل جنوب أفريقيا ماميلودي صن داونز والوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي وتي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية  ونادي إنيمبا النيجيري ونادي سيمبا التنزاني وأتلتيكو الأنجولي".

وزار وفد من كاف  جنوب إفريقيا هذا الأسبوع لإجراء فحص للمكان والتأكد أيضًا من حالة الاستعداد قبل مباريات ماميلودي صن داونز على أرضه.

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ما أسباب إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ؟

 

3 أسباب مهمة أدت إلى غضب مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ، واتخاذ قرار إقالته.

1- احتجاز أكرم توفيق لاعب الأهلي

كان أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وسافر اللاعب إلى دولة قطر من أجل إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي، وبعد الانتهاء من العملية، فوجئ أكرم توفيق أن سيد عبدالحفيظ لم يرسل المبلغ الخاص بالمستشفى.

مما قرر مسؤولو المستشفى احتجاز أكرم توفيق داخل غرفته وعدم السماح له بالرحيل لحين دفع المبلغ المستحق الخاص بعملية الرباط الصليبي.

وتدارك مسؤولو النادي الأهلي الأمر وقاموا بإرسال المبلغ الخاص بعملية أكرم توفيق فورًا، ولكن غضب اللاعب من هذا التصرف وأبلغ محمود الخطيب.


وتم لفت نظر سيد عبدالحفيظ وقتها، وإبلاغه بغضب الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

سيد عبد الحفيظ

2- طلب كولر المباشر برحيل سيد عبدالحفيظ

قام السويسري "مارسيل كولر " المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمطالبة برحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بسبب تدخلاته في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ونفس الطلب قام به من قبل رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ولكن وقتها لم تكتمل مهمته ورحل عن الفريق، وتم الإبقاء على سيد عبدالحفيظ في منصبه.

3- تراجع  سيد عبدالحفيظ في السيطرة على غرفة الملابس 


شهدت الفترة الماضية تصرفات غير لائقة من بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وآخرها أزمة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق مع جماهير القلعة الحمراء.

دخل عبدالقادر في مشادات مع جماهير النادي الأهلي، عبر الرد عليهم بطريقة غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة إلى بعض أزمات عبدالقادر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية منها انفعال اللاعب عند تبديله على المدرب وغيرها من الأزمات.

وأشار المصدر إلى العديد من الأسباب الأخري، مثل صدام عبدالحفيظ المتكرر مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والاعتراض المستمر على التحكيم.

وآخر ما أكده المصدر “ حدوث خلاف بين عبدالحفيظ وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، أدت إلى توتر العلاقة بينهما، بالإضافة إلى عدم اقتناع الأخير بوجود عبدالحفيظ على رأس الجهاز الإداري”.

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