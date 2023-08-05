تعليمات .. نكشف حقيقة ترخيص الكارو والحنطور | فيديو

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري حقيقة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا عن ترخيص "الكارو والحنطور ".

وأكد هشام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن شائعة ترخيص الكارو من “بدع السوشيال ميديا”، التي تنتشر مثيلتها فى كافة المجالات.

وجود موتور

وأوضح الخبير المرورى، ان المادة الثالثة من قانون المرور، تنص على أن أى مركبة لابد من وجود موتور حتى تخضع للقانون وبالتالى يسمح لها بالترخيص".

وأضاف الخبير المرورى، أن مركبات النقل مثل الكارو والحنطور، لا تخضع للترخيص وإنما تخضع للتعليمات، مثل السير فى أماكن محددة، السير على يمين الطريق.