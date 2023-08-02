صدمة للجمهور.. 3 لاعبين خارج صفوف الأهلي عقب مباراة المصري

تسيطر حالة من التوتر على لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وبالاخص بعد اعلان مدرب الفريق كولر تحديد مصير ثلاثة لاعبين من الفريق مع الاهلي، عقب الانتهاء من مباراة المصري في مسابقة كأس مصر.

كولر

مباراة الاهلي والمصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى في إطار الدور ربع النهائي من كأس مصر.

ثلاث لاعبين خارج صفوف الاهلي

استقر كولر على حسم مصير كلًا من أحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وذلك بعد مواجهة المصري في كأس مصر.

والأقرب للنجم الجزائري أحمد القندوسي الخروج على سبيل الإعارة والانتقال إلى أحد الأندية المصرية خاصة بعد اكتمال قائمة الأجانب بعد التعاقد مع رضا سليم والاقتراب من التعاقد مع مهاجم أجنبي بعد قرار مارسيل كولر.

وهناك اتجاه داخل النادي الأهلي إعارة كلًا من محمد فخري وأحمد نبيل كوكا من أجل الاستفادة والحصول على فرصة مع أحد الأندية من جديد.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى البورسعيدى

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسى تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

النادي الاهلي

الأهلى يتخطى الداخلية في دور الـ 16

وفاز الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.