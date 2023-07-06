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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهم هذا الموسم| 3 مستجدات تضع مباراة الأهلي والزمالك على صفيح ساخن

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

على ستاد القاهرة مساء الخميس القادم، ينتظر الملايين من عُشاق قطبي الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك، والتي تُلعب في الأمتار الأخيرة من موسم كروي شاق حُسمت فيه بشكل شبه نهائي أمور الصدارة، بينما التهبت فيه المنافسة في القاع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

الموعد: الخميس 13 يوليو .. التوقيت: الثامنة والنصف مساء .. المكان: ستاد القاهرة  

الحدث: مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي المباراة من أجل حسم البطولة بشكل نهائي أمام الزمالك الذي يسعى لتحقيق المركز الثالث على حساب فيوتشر.

لماذا مباراة القمة الأهم في الموسم 

على مستوى الموسم المحلي للأهلي والزمالك تكتسب مباراة القمة طابعًا خاصًا، لكن هذه المباراة تأخذ منحنى آخر من الإثارة لبعض الأسباب.

وقد يلجأ اتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب للمباراة وفق مطالب رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور والتي أعلنها أمس.

مباراة تحديد البطل 

تعتبر مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة تحديد بطل الدوري، حيث لو استطاع الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري يوم السبت القادم والانتصار على الزمالك، سيتوج رسميًا ببطولة الدوري قبل 3 مباريات من النهاية.

وإعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري في مباراة الزمالك، هو ما تتمناه جماهير الأهلي، التي تعتبر الزمالك منافسها التقليدي على الرغم من تقهقره للمركز الرابع في ترتيب الجدول.

الزمالك يطمح في المركز الثالث 

المباراة هامة للزمالك بسبب سعي الفريق لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، حيث أن الزمالك في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فيوتشر.

ويلتقي الزمالك في مباراة هامة مع فيوتشر يوم السبت القادم، لتحديد صاحب المركز الثالث مؤقتًا قبل جولتين من النهاية.

المواجهة الأولى بين كولر وأوسوريو 

مباراة الأهلي والزمالك هي المواجهة الأولى بين مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وأوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك.

وسبق أن واجه كولر الزمالك مرتين في بطولة السوبر وفاز بهدفين، وفي بطولة الدوري وفاز بثلاثة أهداف.

لكن المدير الفني الجديد للزمالك أوسوريو لم يواجه الأهلي قبل ذلك، وتمني جماهير الزمالك نفسها بانتصار أول على الأهلي في عهد أوسوريو الذي يبلي حسنًا مع الفريق.

 

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