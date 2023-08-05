الأهلي ضد الزمالك. تشكيلتان ناريتان في الموسم الجديد.. من الأقوى بعد الصفقات؟

تشكيل الأهلى والزمالك في الموسم الجديد.. يسعى قطبي الكرة المصرية لتدعيم صفوفهما خلال الفترة الحالية وعقد المزيد من الصفقات بالميركاتو الصيفي الجاري.

نجح الأهلي بالفعل في حسم أكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها إمام عاشور ورضا سليم، مع العمل على التعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي.

على الصعيد الآخر، يسعى الزمالك إلى حسم صفقات سوبر خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد حل أزمة القيد التي واجهها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الزمالك كان مهددا بوقف القيد، وذلك بسبب عدم سداد النادي المبالغ المستحقة عليه لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومن قبلها أزمة عدم سداد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج والذي سبق له وأن لعب في صفوف الفريق الأبيض

تبلغ قيمة المستحقات لفريق سبورتينج لشبونة مليون ومائة ألف دولار، فيما تبلغ مستحقات اللاعب الغاني 180 ألف يورو، حيث تمكن الزمالك من تسوية الأمر لعدم تطبيق العقوبة وحرمان الفريق من القيد.

تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

أعلن الأهلي رسمياً تعاقده مع رضا سليم الجناح الأيمن لنادي الجيش الملكي المغربي، وكانت أبرز صفقات الأهلى حتى الأن هي ضم اللاعب إمام عاشور لاعب الزمالك السابق من فريق ميتلاند.

كلفت صفقة إمام عاشور، خزينة الأهلي 2.7 مليون يورو، فيما كلفت صفقة اللاعب رضا سليم ، 2 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى -حتى الآن- للموسم المقبل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول – ياسر ابراهيم – محمد عبدالمنعم – محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور – أليو ديانج – مروان عطية

الثلاثي الهجومي: حسين الشحات – محمود كهربا – رضا سليم

ويخطط مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب للمزيد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري وبالأخص مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر والمهاجم الصريح.

تشكيل الزمالك في الموسم الجديد

لم يجر الزمالك حتى الآن، أي صفقات بالميركاتو الصيفي الجاري، إلا أنه أعاد العديد من لاعبي الفريق المعارين لتدعيم صفوف الفريق.

ويمتلك الزمالك 6 لاعبين معارين وهم محمود علاء للاتحاد السكندرى، وأحمد أيمن منصور لطلائع الجيش، وحمدى علاء وأسامة فيصل للبنك الأهلى، ويوسف أوباما لفريق الحزم السعودى، وأحمد عيد المعار لفريق إنبى.



واستقر مسئولو الزمالك على عودة أربعة لاعبين حتى الوقت الحالى من الخمسة المعارين، وهم محمود علاء ويوسف أوباما وحمدى علاء، وأحمد عيد، عقب انتهاء فترة إعارتهم لأنديتهم، بنهاية الموسم الحالى.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - أحمد عيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي علاء - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.