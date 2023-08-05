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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء من جامعة السويس للقضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بقنا

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلنت جامعة السويس، اليوم السبت تنظيم كلية الطب قاقلة طبية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بقنا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100 يوم صحة)؛ لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية.


وأضاف المكتب الإعلامي لجامعة السويس - في بيان اليوم - أن القافلة تمكنت من إجراء 58 عملية قسطرة قلبية بين التشخيصية والعلاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، وبذلك تكون قائمة انتظار عمليات القسطرة القلبية بمحافظة قنا قد وصلت للعدد صفر، بفضل مجهود السادة أطباء كلية طب السويس.


وأوضح رئيس جامعة السويس الدكتور علي حسين عطا أن حرص الجامعة على الاشتراك في مثل هذه المبادرات الرئاسية إنما ينبع من الإيمان العميق بأهمية الدور الخدمي للجامعة سواء في إطار محيطها الإقليمي أو خارج هذا المحيط، فضلا عن ما تقدمه هذه المبادرات من حلول جذرية وسريعة للكثير من المشكلات التي تواجه المواطن.

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